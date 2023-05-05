Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yabancı dergilerin kapaklarına tepki gösterdi

İSTANBUL - İngiliz "The Economist" dergisinin kapağına, 14 Mayıs seçimlerini taşımasıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Siz dergicilik yapın. Batı'daki insanların sorunlarına odaklanın. Türkiye halkına ders vermeye sakın kalkmayın" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Florya'da bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında İstanbul'da yaşayan Mardinlilerle buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanvekili Özgür Polat, MARDİNDER Başkanı Nedim Kaya, siyasi parti mensupları, kanaat önderleri ve aileleri katıldı. Programda konuşan Mardinliler 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AK Parti'ye ve Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

"Türkiye'nin ne kadar zenginleşeceği gün gibi ortadır"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Şimdi Gabar'da petrol bulundu. Günlük 100 bin varilin üzerinde petrol kaynakları bulundu. 2022 yılında Türkiye olarak 96,6 milyar dolar enerji faturası ödedik. Bu faturanın devletin, milletin cebinde kaldığını düşünürseniz, bulunacak olan petrol ve doğalgazla Türkiye'nin ne kadar zenginleşeceği gün gibi ortadır. Ama beyler bundan da rahatsızlık duyuyorlar. İHA ve SİHA'lardan, TCG Anadolu'dan rahatsızlık duyuyorlar" dedi.

"Menderes'in 1950 seçimine benzeyen bir seçimdir"

Türkiye'nin istikamet tayini içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu seçim rahmetli Menderes'in 1950 seçimine benzeyen bir seçimdir. 1950'de Türkiye 'Yeter, söz milletindir' diyerek tek parti faşizmine son verdi. Çok partili siyasi hayata geçti. Aradan 73 yıl geçti. Bu 73 yılda Türkiye'de çok büyük işler yapıldı. Büyük mesafeler alındı. Üzülerek ifade ediyorum. Kafa aynı kafa. Bugünkü gelişmelere karşı çıkanlar İHA, TOGG, TCG Anadolu, doğalgaz ve petrole karşı çıkanlar dün de rahmetli Menderes'e, Özal'a, Erbakan'a karşı çıkıyorlardı" diye konuştu.

"Elin oğlu da boş durmuyor"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Seçim yaklaştıkça nasıl biz gayretle mücadele ediyor, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açılması için milletimizle birlikte yürüyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Her türlü çalışmayla FETÖ'yü, Kandil'i, Avrupa'daki PKK'yı, birbirine hiçbir şekilde benzemeyen 7 tane yamalı boğça koalisyonun ortaklarını, içeride ve dışarıdaki bir takım sermaye gruplarını bir şekilde bir araya getirip nasıl Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuşmaya devam ediyorlarsa yurt dışından da onlara sufle veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir psikolojik harekat dairesinde hazırlanmış"

İngiliz "The Economist" dergisinin kapağıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Dünyanın en çok satan dergilerinden birisi diyor ki; 2023'ün en önemli seçimi. Görsellerde detaya dikkat etmek lazım. Ortadan kırıştırılmış bir Türk bayrağı. Tesadüf değildir. Adam bunu buraya koyarken en az 1 hafta, 10 gün çalışmıştır. Altında 'Oy' yazıyor. Onu da dikkat çeksin diye kırmızı yazıyla siyah zemin üzerine koymuş. Orada diyor ki, 'Erdoğan gitmeli'. Yukarıda da 'Demokrasiyi kurtar' diyor. Sen kimsin? Her detayı çalışılmış. Bir psikolojik harekat dairesinde hazırlanmış. Bunlara sorduğunuz zaman 'Demokrasi' diyorlar. Sana ne? Türkiye demokrasisi dünyanın en etkin, en güçlü demokrasilerinden biridir. Elin gavurunun ders vermeye aklı ve hakkı yoktur" dedi.

"Önce Fransa'daki o hayattan koparılmış göçmenlerin sorunlarını çöz"

Bir başka Fransız dergisinin kapağını gösteren Kurtulmuş, "Dünyanın en çok satan dergilerinden bir tanesi. Seçtikleri resimlere bakın. Kullandıkları tabirlere bakın. Ortadoğu'daki durumdan bahsediyor. Göçmen meselesinden bahsediyor. Erdoğan, Putin'e benziyor anlamında bir sözü de manşete çekiyor. Kardeşim sen işine bak. Önce Fransa'daki o hayattan koparılmış göçmenlerin sorunlarını çöz de ondan sonra Türkiye'ye ayar verecek bir cümleyi söyle. Bütün yaptıklarınız, söyledikleriniz Türk halkında ters teper. Bu aziz millet elin gavurunun söylediği söze itibar etmez. Siz dergicilik yapın. Batı'daki insanların sorunlarına odaklanın. Türkiye halkına ders vermeye sakın kalkmayın" dedi.

"Bu millet Erdoğan'ı seçtiği zaman kaosları aşabileceğini biliyor"

Daha saldırgan bir dil kullanan bir başka Fransız dergisini gösteren Kurtulmuş, "Avrupa, göçmenler ve Ortadoğu meselesini bu da gündeme alıyor. Diyor ki, 'Erdoğan, kaos riski'. Manşetleri bu. Yani, Erdoğan'ı seçerseniz kaos olur. Be akılsız adam, bu millet Erdoğan'ı seçtiği zaman kaosları aşabileceğini biliyor. Kaoslarla karşılaşılmaması için 'yeniden Recep Tayyip Erdoğan' diyor" dedi.

"Sizleri en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, "Bu güzel kardeşlik soframıza iştirak ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Bizler İstanbul'da yaşayan Mardinliler olarak her zaman tırnaklarımızla kazıya kazıya çok iyi işler yaptık. Sizleri en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023