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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, partisinin 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, partisinin 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefeti eleştirerek, "Onlar milletin gücünden faydalanmak değil, milletin iradesi sonucunda ülkeyi idare etmek değil, sadece kırmızı kart gösterme yetkisi olanları göreve davet ederek müesses nizamı tekrar hortlatmak için ortaya çıkanlardır.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefeti eleştirerek, "Onlar milletin gücünden faydalanmak değil, milletin iradesi sonucunda ülkeyi idare etmek değil, sadece kırmızı kart gösterme yetkisi olanları göreve davet ederek müesses nizamı tekrar hortlatmak için ortaya çıkanlardır." dedi.

Elitaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin isteğiyle kurulan bir parti olduğunu ve bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük hizmetler gerçekleştirildiğini söyledi.

Bugüne kadar AK Parti'nin söz verdiği hizmetleri yerine getirdiğini belirten Elitaş, şöyle konuştu:

"Hamdolsun son zamanlarda bugün dünyanın en önemli savaş silahı üreticisi konumuna geldik, İHA, SİHA ve gemilerimizle. Artık yaptığımız her şey milli irademizle ortaya koyduğumuz önemli bir gelişme. Tam bağımsız bir Türkiye olma yolundaki en önemli adımları gerçekleştirmiş olduk. İHA ve SİHA'larımızın son dönemdeki başarılarını görüyorsunuz."

Elitaş, bugüne kadar yapılan 18 seçimde milletin ve Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı her türlü hizmetin sonucunun cevabını sandıkta verdiğini kaydetti.

Ana muhalefet partisinin "kırmızı kart" göstererek müesses nizamı getirmeye çabası içinde olduğunu ifade eden Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların adetlerinde var. 'Kırmızı kart' deyince akla müesses nizam gelir, milli iradenin tecelli ettiği sandığın aldığı kararları durduranlar akla gelir. Hatırlayın, Anayasa değişikliklerinde bunlar yine alışkanlık haline getirmişlerdi. Bir kırmızı kart seremonisi yapmışlardı. Bunların işi gücü sandıkta yenemediklerini mesaj göndererek, birilerine çağrı yaparak müesses nizamın tekrar hayata geçirilmesi için gayret göstermekten başka bir şey bilmezler. Çünkü çok partili siyasi hayata geçtikten sonra hiç milletin iradesiyle sandıktan tecelli ederek milleti idare etme hakkına sahip olma imkanı gösterememişlerdir. Onlar milletin gücünden faydalanmak değil, milletin iradesi sonucunda ülkeyi idare etmek değil, sadece kırmızı kart gösterme yetkisi olanları göreve davet ederek müesses nizamı tekrar hortlatmak için ortaya çıkanlardır."

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı olarak seçildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Politika
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