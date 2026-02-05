AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Arzumuz, dileğimiz o ki o Komisyondan tek bir sesin çıkması." dedi.

Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Elitaş, "Kendi görüşleri olabilir. Ama arzumuz, dileğimiz o ki o Komisyondan tek bir sesin çıkması." diye cevap verdi.

"Umut hakkı" konusunun Komisyon üyeleri tarafından değerlendirildiğini söyleyen Elitaş, "Bu konuyla ilgili rapora nihayet verildiği anda Ak Parti'nin görüşü de rapora intikal edecektir." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun amacına ulaşacağını dile getiren Elitaş, "Bundan sonraki süreçte de rapor çıktıktan sonra hep birlikte tartışılır. Bu tartışmaların sonucunda umarım en olumlu, ılımlı ve herkesin kabul göreceği bir sonuç ortaya çıkar." dedi.

"Eğer ihtiyaç hasıl olursa Komisyon da bu konuda karar verirse anayasa değişikliği olabilir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın açıklaması hatırlatılarak, "Anayasa değişikliği gündeme gelir mi?" sorusuna Elitaş, "Bilmiyorum. Ak Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin raporlarını okuduğumda anayasa değişikliği ile ilgili bir kısım yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla. Eğer ihtiyaç hasıl olursa Komisyon da bu konuda karar verirse anayasa değişikliği olabilir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamının dışında Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Elitaş, "Onu da hızlı bir şekilde yapmak gerektiği kanaatindeyim. Onun çalışmaları yapılıyor. Demokratik bir anayasa için siyasi partilere götürmek üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Ak Parti Anayasa Komisyonu'nun 10 Şubat'ta bir görüşmesi olacağını bildiren Elitaş, "Kısa bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra kamuoyuyla bu konuyu paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın güzel bir ekip kurduğunu anlatan Mustafa Elitaş, şöyle devam etti:

"O ekip anayasa, dünya anayasaları konusunda çok güzel bilgi sahibi ve bizi o konuda bilgilendirdiler. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın gerçekten konularını çalışmış ve bilgi paylaşımı çerçevesinde çok önemli fikirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani şu anda 50 + 1 ile ilgili veya diğer konuyla ilgili herhangi bir görüşme, tartışma söz konusu değil. Biz teklifimizi sunarız. Kamuoyu bakar, değerlendirir. Önce herhalde siyasi partilerle paylaşılır. Madde yazımına henüz daha geçilmedi. Genel kavramıyla yapılan çerçeve."

Elitaş, bundan sonra uzun yıllar anayasayı tartışmaz hale getirmek kanaatinde olduklarını belirterek, "Daha az maddeli, öz satırlı, paragraflı bir anayasa, benim şahsi olarak düşündüğüm konu o." dedi.

"Umut hakkı" konusu nedeniyle "Genel af gündeme gelir mi?" sorusuna Mustafa Elitaş, "Benim konum dışı o iş. O konu eğer olursa parlamento bunu değerlendirir." cevabını verdi.

Elitaş, milletvekillerinin değerlendirme yapacağını, bu konuyla ilgili konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerle ilgili reform çalışması

Yerel yönetimlerle ilgili reform çalışmalarının sorulması üzerine Elitaş, "Onu Yerel Yönetimler Başkanlığımız çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da bir çalışması var diye biliyorum. Şu anda AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bir ekip kurdu. Onlar belediye başkanlarıyla, diğer paydaşlarıyla görüşerek bir ana fikir ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. O ana fikir doğrultusunda da bunu inşallah hayata geçirmemiz gerekir." bilgisini verdi.

"Kayyumlar da o işin içerisinde olabilir mi?" sorusuna Elitaş, "Kayyumların işi başka." yanıtını verdi.

Elitaş, bunun CHP ve diğer siyasi partilerin itiraz etmediği bir kanuna dayanarak yapılan bir işlem olduğunu söyledi.

Bu konuyu düzenleyen Kanunda bir değişiklik olup olmayacağı yönünde bir soruya Elitaş, "Demokraside olmaz diye bir şey yok. Ama şu anda da 'Olur mu?' diye soruya da siz kendi aranızda yorum yapabilirsiniz, köşe yazılarını yazabilirsiniz. Ama benim bu konuda söyleyeceğim şey: Parlamento her şeye kadirdir." yorumunu yaptı.

"Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "erken seçim" ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim. Sayın Özgür Özel'in bir özgürleşmesi gerekir. Sayın Özgür Özel'in haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in özgürlüğünü, rüştünü ispat edebilmesi için, ağzından çıkanın net bir şekilde sonuç doğurabilmesi için haftalık olağan görüşmelerinden kurtulması gerekir. Yani Özgür Özel'in dediğine bakmayın, eş başkanının ötesindeki kişinin söylediklerine bakın." ifadelerini kullandı.

Hem yerel hem genel seçim için en iyi iklimin ekim, kasım ayları olduğunu ifade eden Elitaş, yerel seçimlerin 2028 veya 2029 Kasım ayında gerçekleşebileceğini bunun anayasa değişikliği ile olabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski günlerin siyaset ortamında yetişip, yeni olayları tam özgür bir şekilde özümseyemediği için "erken seçim" dediğini söyledi.

Teknik meselelerden dolayı bu seçimin birkaç ay, birkaç hafta öne alınmasının "seçimin yenilenmesi" adını taşıdığını söyleyen Elitaş, "Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut. O şekilde değerlendirmek gerekir." dedi.

"Hem İran heyetiyle hem de ABD heyetleriyle önemli görüşmeleri var"

ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirilmesi sorulan Elitaş, "Biz bölgemizde huzur ve istikrar istiyoruz. İran'daki yapılacak her türlü farklılık Türkiye'yi huzursuz eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir diplomasi yürüttüklerini belirten Elitaş, "Hem İran heyetiyle hem de ABD heyetleriyle önemli görüşmeleri var. İnşallah istikrara ulaşır diye düşünüyoruz." dedi.

Toplantının ardından Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sürpriz yaparak, Elitaş'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.