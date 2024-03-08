Elitaş: Bizim davamızı terk eden arkadaş bizim arkadaşımız değildir

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bir siyasi parti düşünün, Afyonkarahisar'da bir belediye başkan adayı; 'Ben böyle yapmam, şunları belediyeden içeri sokmam' diyor. İstanbul'dan diğeri; 'Nasıl olur böyle bir iş, ben herkesi içeri sokarım' diyor. PKK'nın temsilcisiyle kol kola girmeyi içine sindiriyor" dedi.

Elitaş, açılışlar için geldiği kentte partisinin seçim koordinasyon merkezinde, seçim ortamının yoğun geçtiğini, mağdur olarak ortada gezenlerin çok fazlalaştığını söyledi.

Ak Parti olarak belediye başkanlarını yapay zekalardan değil milletin iradesiyle ve yaptırılan anketlerin ardından belirlediklerini aktaran Elitaş, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlığı için müracaat edip de aday gösterilmeyen kişilerin başka başka partilere gitmesi maalesef bugünlerde moda olmaya başladı. Nefsi ile hareket edip aday olduğunda ben davanın adamıyım, aday olmadığı anda başka tarafın adamıyım düşüncesiyle hareket edenlerin bizim yanımızda yeri yok. Bugün bizi terk edenler yarın onları da terk eder. Gidenler söylüyormuş; 'Biz Cumhur İttifakı olarak ortaya çıktık' diye. Cumhur İttifakı'nın ana omurgası AK Parti ve MHP olarak 2 siyasi partidir. 3 vilayette BBP ile diğer bir parti aday çıkarmayacaklarını deklare ettiler. Onlar başka vilayetlerde adaylarını çıkarttı. Şimdilerde başka adayların 'Biz de Cumhur İttifakı'nın adaylarıyız, oylarınızı bize verin. Seçildiğimiz zaman AK Parti'nin belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya il genel meclis üyesi olacağız' diyorlarmış. Açık ve net söylüyorum, AK Partili olanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercih ettiği kişilerdir. Diğerleri bizim adayımız değildir. Bizim davamızı terk eden arkadaş bizim arkadaşımız değildir. Bizim yolumuzdan başka yola sapan arkadaş bizim arkadaşımız değildir. 'Biz bunlara kaybettirmek için varız' diyen insanlar bizim hiç yoldaşımız değildir."

Siyasi partilerin hedeflerinin ve amaçlarının bulunması gerektiğini vurgulayan Elitaş, "Vatandaşlarımız bu giden arkadaşlarımızın hissiyatlarını ve ihtiraslarını yakın zamanda görecek ve değerlendirecek. Vatandaşlarımız, 31 Mart'taki seçimlerde engin ferasetiyle sandıkta bizi terk edenlere derslerini verecek ve herkesi hizaya getirecek. Hakla batılın ayrılmasını 31 Mart'ta milletimiz ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

Elitaş, AK Parti davasının bayrağını zirveye taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Boş durmadan gece gündüz çalışmak gerektiğinin altını çizen Elitaş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yerel seçimleri en iyi şekilde yapacağız. Bir siyasi parti düşünün, Afyonkarahisar'da bir belediye başkan adayı; 'Ben böyle yapmam, şunları belediyeden içeri sokmam' diyor. İstanbul'dan diğeri; 'Nasıl olur böyle bir iş, ben herkesi içeri sokarım' diyor. PKK'nın temsilcisiyle kol kola girmeyi içine sindiriyor. Yani herkesle kol kola olmayı içine sindiriyor. Bu ülkenin bölünmesi için gayret gösterenlerle kol kola girmeyi içine sindiriyor. Bizim içerisinde olduğumuz muhafazakar kesim ne uğruna olduğunu anlayamadığımız şekilde bizden ayrılanları baş tacı yapıp bir yerlere aday göstermeye çalışıyor. Herkesin aday olma hakkı vardır. Ona bir şey diyemeyiz. Bizden aday olamayınca başka yerlere gidenleri, alanlar düşünsün."