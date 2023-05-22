AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Menemen'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde bir oyun oynanıyor. PKK bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Ancak Türklerin de, Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var. İşimiz bunları, bu terör örgütünü aramızdan çıkarıp atmaktır." dedi.

Menemen ilçesindeki programı kapsamında Asarlık Mahallesi'ni ziyaret eden Yıldırım, Türkan İde'nin belediye taziye evindeki taziyesine katıldı, yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım, Turgut Özal Bulvarı'nda bir süre yürüyerek mahalleli ve esnafı selamladı.

Daha sonra bir kıraathane önünde kurulan kürsüden vatandaşlara hitap eden Yıldırım, hizmet etmenin kendilerinin işi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta rekor oyla seçilmesini isteyen Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde bir oyun oynanıyor. PKK bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Ancak Türklerin de, Kürtlerin de PKK gibi bir sorunu var. İşimiz bunları, bu terör örgütünü aramızdan çıkarıp atmaktır." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'da yapılan çalışmaları anlatarak, "Nereden nereye geldik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kürt'ü Türk'e, Türk'ü Kürt'e kardeş olarak Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz bellidir. Cenab-ı Hak hepimizi o yarattı. Kitabımız bir, Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir. O halde bize ayrılık olmaz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

CHP'nin uzun yıllardır İzmir'i yönettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne yaptılar? Dönüşüm dedik, rantsal dönüşüm dediler. Önümüze engel çıkardılar. Hangi projeyi başlattıksa mahkemede soluğu aldılar. Bu mu İzmir'e hizmet? Bu mu millete hizmet? Konak Tüneli'ni yapıyoruz, engelliyorlar, çevre yolunu yapıyoruz, engelliyorlar. Kuzey Ege Otoyolunu yapıyoruz, engelliyorlar. Ama gel gör ki kardeşim bitince en önce onlar kullanıyor. Böyle de bir huyları var. Bitinceye kadar burnumuzdan getiriyorlar. Bittikten sonra da bize sıra bile bırakmıyor. Biz hizmeti insan için yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışıyoruz."

Yıldırım, sömürgeci devletlerin amacının bu toprakları da kana boğmak olduğunu ifade ederek, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da, Balkanlar'da yaptıkları gibi Türkiye'de de aynısını yapmak istediklerini söyledi.

Onlar için Recep Tayyip Erdoğan'ın sorun olduğunu kaydeden Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan giderse önleri açılacak. Ellerini ovuşturuyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Bu millet evladına sahip çıkar, Recep Tayyip Erdoğan'ı da size yedirtmez." dedi.

Binali Yıldırım, daha sonra seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamladı.

Programa AK Parti milletvekilleri ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

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