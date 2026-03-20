AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te anahtar teslim törenine katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, yapılan deprem konutlarının devletin gücünü çok iyi yansıttığını söyledi.

Zorlu, Nurdağı ilçesinde Ahbap Derneğince yapımı tamamlanan 196 konutun anahtar teslim törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bugün iki bayramı bir arada yaşadıklarını vurgulayan Zorlu, "Ben Gaziantep'e her geldiğimde birlik, dayanışma ve saygıyı hissediyorum. Vatandaşlarımızın yanı sıra buradaki siyaset kurumu, devlet kurumlarımız, onların bir arada beraberlik içerisinde çalışmaları gerçekten bize gurur veriyor. AK Partimizin hizmet odaklı, insan odaklı siyaset yapma biçiminin işte en önemli sembollerinden birisi Gaziantep." diye konuştu.

Birliğin çok kıymetli olduğunu aktaran Zorlu, şunları söyledi:

"Dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor, bölgemizde büyük krizlerle, kaoslarla iç içe yaşıyoruz. Bir milleti ayakta tutan iki önemli unsur vardır. Birisi güçlü devlet, devletimiz evet güçlüdür. İşte bu binalar devletimizin gücünü çok iyi yansıtıyor. 2,5 yılda 455 bin konutu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeyi başardık. Nasıl başardık, sizin inancınızla ve devletimizin gücüyle hep birlikte başardık. İkincisi güçlü bir liderliğe ihtiyacımız var. Hele ki böyle bir savaş ortamında kaosla yüzleştiğimiz bugünlerde biz evimizde hamdolsun devletimizin bu gücünü yanımızda yanı başımızda hissedebiliyorsak işte orada güçlü bir liderin de varlığı söz konusudur. İşte o lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Kürşad Zorlu, konutların yapımını sağlayan Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nurdağlıların mutlu olmasıyla kendisinin de mutlu olduğunu belirterek, "Çifte bayram yaşıyoruz, Allah bu birlikteliğimizi güçlü biçimde devam ettirsin, acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca artar. Başka acı istemiyoruz, önümüz çok aydınlık." ifadesini kullandı.

Ahbap Derneği'nin kurucu başkanı ve sanatçı Haluk Levent de Nurdağı ilçesinde 196 ev, Malatya'da 202, Arapgir ilçesinde 50 ev yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Törende ayrıca konutların bakımına ilişkin Ahbap Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.