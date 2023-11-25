AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: "Kimlik siyasetini değil birlik siyasetini destekliyoruz"

Marmara Bölge Toplantısı Bursa'da gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, kimlik siyasetini değil birlik siyasetini desteklediklerini söyledi.

Binlerce yıllık tarihinde 16 büyük imparatorluk kurmuş Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomasi tecrübesinin diğer ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar kadim ve bilge olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Bu tecrübe AK Parti iktidarı ile birlikte devlet aklının parçası haline gelmesi ile Balkanlar'dan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye, Uygur Türklerinden Ahıska Türklerine, soydaşına ve din kardeşine sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. İslam düşmanlığıyla, ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve ötekileştirmeyle uluslararası platformlarda mücadele edilen tek ülke yine Türkiye'dir. Ayrım yapmaksızın FETÖ'den, PKK, YPG, DEAŞ'a adı ne olursa olsun bütün terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele eden tek ülke yine Türkiye'dir. Bunca yıl tuğla üzerine tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış olanların aksine, asırlık hedeflere yöneliyoruz ve buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Kimlik siyasetini değil birlik siyasetini destekliyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyoruz, nefret siyaseti yerine muhabbet siyaseti yapıyoruz. Milletimize büyük bir sevgi ve aşkla yaklaşıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük ise konuşmasında, dış politika yapım sürecinin uzun ve meşakkatli olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kimi zaman temel iskeleti değişmese de süreç içerisinde akışkan olması gereken bir süreç. Dolayısıyla da bu sürecin devletler dışında da bir sürü aktörü liderler var. Biz en önemli örneğini yaşıyoruz belki de, dış politikada en marka liderlerden bir tanesine sahibiz. Uluslararası örgütler bu dönemde yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte başarısızlıklara en çok tanık olduğumuz aktörler uluslararası örgütler. Sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasi partiler bu sürecin günümüz paydaşlarından bir kısmı. Biz de bugün burada bu aktörlerden birisinin genel merkez ve il temsilcileri olarak onurlu dış politika anlayışımızın önemli başlıklarını konuşacak ve anlamlı bir beyin fırtınası yapacağız."

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de yaptığı konuşmada, "Bursa'nın çok özelliği var. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi Bursa hala Rumeli şehri. O özelliğini hala devam ettiriyor. Ben de 1958'de Kosova'dan göç eden bir ailenin bir evladı olarak Bursa'da siyaset yapıyoruz. Yüzyıllar boyunca Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Afrika'da ve Avrupa'nın içlerine kadar hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi olarak devam eden cumhuriyetin evlatlarıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, dış politikada izlediğimiz siyaset neticesinde bugün Türkiye bölgesel güç olmaktan çıkmış küresel güç haline gelmiş bir ülke konumunda. Bursa'nın ayrıca bir özelliği Balkan dostluk grubu başkanları noktasında misyon üstlenmiş durumda. Kosova, Sırbistan ve Makedonya dostluk grubu başkanlıkları bizdeydi. Bu dönem buna ilaveten Bulgaristan'ı da Bursa'ya dahil etmiş olduk. Bursa Bulgaristan'dan göç eden en fazla nüfusun yaşadığı şehirlerin başında geliyordu. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizin de balkanlardaki belediyelerde kurulan kardeş belediyeliklerle ilişkilerin pozitif yürütülmesinde de önemli bir görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Osmanlı'nın kurucu başkenti olduğunu ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bursa ilk 6 padişahın meftun olduğu, Allah dostuna mekan teşkil eden şehir. Farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyor. Bizim ana görevlerimizden bir tanesi de bol bol restorasyon yapmaktır. Eski eserleri onarmak, ayağa kaldırmaktır. Belediye olarak asli görevlerimizden bir tanesi budur. Bunun yanında sanayi, tarım, turizm yönüyle çok farklı değerlere sahip. Ben göreve geldikten sonra 3-4 tane yeni daire başkanlığı ihdas etmiştim onlardan bir tanesi de dış ilişkiler ve turizm daire başkanlığıydı. Müstakil bir daire başkanlığı yoktu. Şehrimizin 27 tanesi yurt dışında 19 tanesi yurt içinde olmak üzere 46 civarından kardeş şehrimiz var. Bursa başta Balkanlar olmak üzere Kafkaslardan yoğun göçlerle büyümüş bir şehir" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa'nın özel bir şehir olduğunu belirterek, "Özellikli dış ilişkiler açısından hem Türkiye hem de uluslararası manada önem arz ediyor. Çünkü 1878 Rusya savaşlarından sonra Bursa'ya başlayan göçlerle beraber Bursa bu konuda Türkiye'nin en dikkat çeken şehri oldu. Yaklaşık şu an 3 milyon 200 bin nüfusumuzun yüzde 40'ını göçmenlerimiz oluşturuyor. Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya'dan bahsettiğiniz zaman Bursa'nın bundan etkilenmeme imkanı yok. Dolasıyla orada bir seçim olduğu zaman sanki Bursa'da bir seçim olmuş gibi saha etkileniyor. Son zamanlarda Bursa ile ilgili olarak turizm, sanayi ve tarım açısından Türkiye'nin önce gelen illerinden bir tanesi. ve Türkiye'nin 4. büyük kenti. Özellikle sanayi açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden olması sebebiyle biz merkezi hükümet olarak almış olduğumuz politikalarda nüfusumuz ciddi manada etkileniyor. Çünkü yaklaşık 3 milyon 200 bin nüfusun 2 milyon 250 bini şehrin merkezinde yaşıyor. 1 milyon 100 bine yakın sigortalısı, 550 bine yakın emeklisi olunca yüzde 70 nüfus merkezi hükümetin politikalarıyla ciddi manada etkilenmiş oluyor. Bu sanayi şartlarından bir tanesi de göçmen politikalarıyla ilgili olarak yerelde etkileniyoruz. 3 milyon 200 bin nüfusun üzerine de 250 bin civarında izinli göçmeni ilave ettiğimiz zaman ciddi manada popülasyonumuz etkileniyor. Bunun 170 bin civarında izinli olarak gelen Suriyelisi, onun haricindekiler diğer ülkelere ait sanayi bölgesi olması hasebiyle dikkat çekiyor. Bu da bizim dış politikalarla ilgili olarak almış olduğumuz kararlar noktasında Bursa'nın ne kadar özelde etkilendiğini gösteriyor. Özellikle Bursa'yı çok yakından tanıması hasebiyle hem de yurtdışında bulunduğu süre içerisinde uluslararası politikalarımızda belediyeci rol olması sebebiyle genel başkan yardımcıma Bursa'yı seçmesi sebebiyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Edirne, Bilecik ve Çanakkale'den gelen partililer katıldı. - BURSA