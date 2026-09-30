Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Unutmayalım ki siyasette en kalıcı eser, milletin gönlünde kurulan eserdir. Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, siyasette en kalıcı eserin milletin gönlünde kurulduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerebakan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi EYOF Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, milletin nabzını, milletle temas ederek tuttuklarını söyledi.

Programlarda teşkilat üyelerinin tecrübelerini ve bölgenin kendine has bilgisini aynı masada buluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Yerebakan, "Trabzon'un derdini, Trabzon'da dinliyoruz. Çözümünü bütün Türkiye'nin tecrübesiyle birleştiriyoruz. Bütün illerimizdeki çerçevemiz, yaklaşımımız budur." diye konuştu.

Yerebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi anlayışında uzak şehir, küçük ilçe, sesi duyulmayan vatandaş olmadığının altını çizerek, "Bu ülkenin her karışını, bu milletin her bir ferdini aynı sevgiyle kucaklar Cumhurbaşkanımız. Milletin kurduğu parti olarak, milletimizin taleplerini siyasi pusulamız kabul ediyoruz. Bu buluşmalar işte o pusulanın sahadaki karşılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Cumhur İttifakı'nın ülkenin 40 yıllık yarasını kapatmak için tarihi adımlar attığına işaret eden Yerebakan, "Cerrah olarak ifade etmek isterim ki bedende yara bir anda açılır. O yarayı eğer bir cerrah kapatacaksa, iyileştirecekse bunun için sabır gerekir, kararlılık, tecrübe ve aynı zamanda sarsılmayan bir el gerekir. Bu süreçte o el Sayın Cumhurbaşkanımızın elidir." dedi.

Yerebakan, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantılarında liderlerin dünya meselelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdiklerini, toplantılarda Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı.

Türkiye'nin ikinci yüzyılının nasıl yazılacağı sorusunun cevabının milletin kapısında, sofrasında, gözlerinde bulunacağını belirten Yerebakan, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'da, yarın başka bir ilimizde o cevapları bizler milletimizle birlikte arıyoruz. Milletin içinden gelenler olarak böyle yapıyoruz. Unutmayalım ki 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yüzyılı bugünün çocukları, gençleri taşıyacak. Onlara güvenli olduğu kadar, umut dolu bir ülke de bırakmak zorundayız. Unutmayalım ki siyasette en kalıcı eser, milletin gönlünde kurulan eserdir. Biz o gönül köprüsünü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda aynı samimiyet ve kararlılıkla kurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon krizi genişliyor! Eski başkan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde

Erdoğan'ın 3 saatlik fon zirvesinden yeni detay! Sistem değişiyor
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı

Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı
Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Portekiz'de arkadaşlarıyla nehre girdi, bir daha çıkamadı
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor

ABD resmen düğmeye bastı! Komşuda yıllar sonra bir ilk yaşanacak
Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim

Şiddet iddiasını reddeden Levent İnanır: Bir erkek kadına böyle vurmaz