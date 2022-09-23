AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki heyetle birlikte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Yazıcı, "Bu çocuklar Türk milletinin çocuklarıdır, bu olayda hassasiyetimiz son bulana kadar devam edecek" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 117'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki ailelere bir destek ziyareti de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Ailelerle görüşen Yazıcı, "Annelerin 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları, bugün devam eden bin 117 günüyle bu duruş kutsal bir duruş. Evlat için sergilenen bu duruş, insan hakları ve özgürlükleri, yaşama hakkı bakımından son derece anlamlı. Arkadaşlarımızla görüştük, hepsi çocuklarının dağa kaçırılış tarihleri itibarıyla düşüncelerini dile getirdiler. Söyleyecek kelam bulmakta zorluk çekiyorlar. Sözün bittiği yer, insanlık tarihinin en vahşi olayıyla bu anneler ve bizler karşı karşıyayız. Bu çocukların terör örgütüyle irtibatına katkı sağlayan, ilişki temin etme suretiyle bu alçakça, gaddarca icra edilen fiillerin gerçekleşmesine katkı veren her kim ise yaratılmışların en şerefsizleridir. Bu ateş bu annelerin değil hepimizin yüreğini dağlıyor" dedi.

Yazıcı, "Cumhuriyet hükümetlerimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere terör örgütüyle amansız bir mücadeleyi kararlıkla sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye'yi bu beladan arındıracağız ve bu çocuklar da ailelerine kavuşur, yaşanan bu dram da sona erer. Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa göndermeleri ve aileleriyle annelik hukukunu ortadan kaldırmaları karşısında Avrupa'da insan hakları üzerinden söylemler geliştiren ülke ve kurumların duyarsız, sessiz oluşları da ibretliktir. Onların çifte standartlı bu durumları deşifre olmuştur. Bu çocuklar Türk milletinin çocuklarıdır, bu olayda hassasiyetimiz son bulana kadar devam edecek" dedi.

HDP il binası önünde ailelerle buluşan Yazıcı'ya Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Parlak, Şebnem Kocakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Metin Külünk, Burhan Kayatürk, Abdurrahim Fırat, Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker, Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkçi, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve beraberindeki heyet eşlik etti. - DİYARBAKIR