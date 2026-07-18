AK Parti'den 'yepyeni anayasa' vurgusu: Millet karar verecek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu millet baştan sona yepyeni anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır, böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Elbette yepyeni anayasayı birlikte, Meclis'te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı anlayışla gerçekleştireceğiz." dedi.

Bolu Abant'taki bir otelde düzenlenen "Ak Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Toplantısı"nın açılışında konuşan Yazıcı, toplantının ilkini Adana'da gerçekleştirdiklerini, geri dönüşler ve toplantı sonrası değerlendirmelerin memnuniyet verici ve pozitif olduğunu belirtti.

Yazıcı, yalnızca istişare toplantısı gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda Ak Parti'nin çeyrek asra yaklaşan siyasi yürüyüşünü ve iktidar yolculuğunu, gelecek dönemin sorumluluklarını, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ortak yol haritalarını istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana 25 yıldır sürekli kendini yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi ve yükseltmeyi başaran siyasi bir teşekkül olduğunu anlatan Yazıcı, milletin desteğiyle ülkenin asırlık kayıplarını son 25 yıl içerisinde telafi etmek ve milletler arasında daha üst konumlarda yer almak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde durmadan çalıştıklarını kaydetti.

"Adımlarımızı atarken rasyonel davranıyoruz"

Ak Parti'nin icratının merkezinde insan, siyasetinin merkezi ve temelinde millet olduğunu dile getiren Yazıcı, bunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin itibarının bölgede ve dünyada sürekli arttığını belirten Yazıcı, ülkenin sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda mağdurların ve mazlumların umudu haline geldiğini dile getirdi.

Yazıcı, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlali gözlenen eylemlere karşı her uygun platformda insanlığın vicdanı olduğunu anlatarak, "Şuna inandık, yaşama hakkı Londra'da neyse Gazze'de odur. Londra'dakilerin yaşama hakkı var da Gazze'dekilerin yok mu, öyle bir şey olabilir mi? Bu değerleri uluslararası her platformda dile getiren, vurgu yapan tek ülke, tek lider var. O ülke Türkiye'dir. O lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Ak Parti'nin dış politika başta olmak üzere her alanda duygusal savrulmaya girmeden rasyonel çıkışla bu süreçleri yönettiğine değinen Yazıcı, "Bazen de bu konudaki duruşumuzu anlamadan eleştirenler oluyor. Daha başka şeyler yapmamız gerektiğini söyleyenler oluyor. Adımlarımızı atarken rasyonel davranıyoruz. Hesap ediyoruz ve ona göre adım atıyoruz, söylem icra ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Anayasayı millet yapar"

Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla Cumhuriyet'in yeni yüzyılını güçlü bir başlangıçla başlatmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi, demokrasi, hukuk ve devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Yüzyılı geçmişinden güç alan, geleceğini güvenle inşa eden 'Büyük Türkiye'nin ideal hedefidir." dedi.

"Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Anayasayı millet yapar." diyen Yazıcı, 1950 seçimlerinden sonra 1961 ve 1982 anayasalarının darbeciler tarafından yapıldığını anımsattı.

Yazıcı, "Hazırlık aşamalarında kimi kesimlerden destek almışlar ama nihayetinde son halini karara bağlamak ve milletin onayına sunmak suretiyle 'Anayasa budur.' diyen ekip, cunta ekibi olmuştur. Millet de bir an önce cuntanın çekilip gitmesi için bu anayasaları hiç irdelemeden onaylamış." şeklinde konuştu.

1982 Anayasası'nda 19 kez değişiklik yapıldığını anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"En önemli değişikliği de 15 Temmuz'daki gaddar, alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı öncülüğünde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni yürürlüğe koymuşuz. Bütün değişikliklerle anayasa yamalı bohçaya dönüşmüş. Olması gereken kurumlar, kurallar var, yer almamış. Olmaması gerekenler var, yer almış. Bu millet baştan sona yepyeni anayasa yapma hakkını artık kullanmalıdır, böyle düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Elbette yepyeni anayasayı birlikte, Meclis'te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı anlayışla gerçekleştireceğiz. Millet sonuçta karar verecek."

"En büyük gücümüz, birliğimiz, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizdir"

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yazıcı, "En büyük gücümüz, birliğimiz, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor. Bununla alakalı çerçeve ve yasal düzenleme yapılacak, çalışması sürdürülüyor. Elbette bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararına olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Türkiye'nin milletlerarası camiada saygınlığı ve etkinliğinin arttığını belirterek, bunun en somut örneklerinden birisinin yakın zamanda Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi olduğunu söyledi.

Milletin emanetini yönetirken "emanete ihanet etmeme" bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Yazıcı, "Türkiye'de bu ilkelere aykırı pratikler maalesef var. Bunları görüyor, izliyorsunuz. Kimi zaman bu anlamda defolu olanların neler yaptığını bilmeden, onu övmek suretiyle ayağa kaldırmaya çalışanların, bugün enselerinin düşük olduğunu da herhalde hepimiz görüyoruz. Kamu ve kul hakkı önemlidir. Bu konudaki hassasiyetimiz en hassas olduğumuz alanlardan birisi." dedi.

Programın "Güncel Siyasi ve Hukuki Gelişmeler Oturumu"nda, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Ortak Söylem", AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Cem Duran Uzun "Türkiye'nin Yeni Anayasa İhtiyacı" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

"Bölgesel Değerlendirme ve İstişare Oturumu"nun düzenleneceği programa, bölgeden, illerden gelen milletvekilleri ile il başkanları ve partililer katılıyor.