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Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
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Fenerbahçe'de loca polemiği büyüyor. Locasının hukuka aykırı şekilde iptal edildiğini savunan Acun Ilıcalı, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. Ilıcalı, açıklamasında Aziz Yıldırım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etti.
  • Acun Ilıcalı, loca iptalinin hukuki dayanağı olmadığını savunarak hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
  • Ilıcalı, Yıldırım'ı şahsi hırs ve hesaplaşmalarla hareket etmekle suçladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski yönetici Acun Ilıcalı'nın locasını iptal etmesi üzerine Ilıcalı'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Haksız iptal nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirten Ilıcalı, Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi.

Fenerbahçe'de loca krizi patlak verdi. Mevcut başkan Aziz Yıldırım tarafından stadyumdaki locasının iptal edildiğini duyuran kulübün eski yöneticisi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak duruma çok sert tepki gösterdi.

"ŞAHSİ HIRS VE HESAPLAŞMALAR UĞRUNA..."

Alınan kararın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını savunan Ilıcalı, hakkını mahkemede arayacağını belirtti. Ilıcalı'nın büyük yankı uyandıran açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat! O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi."

"Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor."

"Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

yiyin birbirinizi afiyet olsun :)

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