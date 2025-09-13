AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'CHP'nin içine düştüğü durum bizi de üzüyor'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "CHP'nin içine düştüğü durum bizi de üzüyor" dedi.

AK Partinin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Derya Ayaydın Muğla'da partililer ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Menteşe Öğretmenevi salonunda yapılan toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberlik içeresinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda daha güçlü yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz. Teşkilatımız ile birlikte Muğla'mızda yapılacak olan yatırımlar ile Muğlalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, son günlerde ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlar ile ilgili değerlendirmede bulunarak, şikayet edenin CHP'li, şikayet edilenin CHP'li, gizli veya açık tanığın CHP'li, atanan kayyımın CHP'li olduğunu söyledi. Yayman, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaset alanında rakibiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma düşmesini asla istemeyiz. ve Cumhuriyet Halk Partisi, ne kadar güçlü olursa, Türkiye demokrasisi o kadar güçlü olur. Biz iktidar olarak o kadar güçlü oluruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği iktidar oyunu, taht oyunu, milletimizin gözünün önünde cereyan etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bu taht oyunları gerçekten üzücüdür. Biz de üzülmekteyiz onların bu durumuna. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi iktidar olmak yerine, Türkiye'de iktidarı hedeflemesi, hem demokrasimizi güçlendirecektir, hem AK Parti'yi daha fazla çalışmaya sevk edecektir" dedi.

"Komisyonumuzun temel amacı terör örgütünün silah bırakması"

'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun çalışmaları hakkında da bilgi veren Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendireceğiz dediği, Sayın Devlet Bahçeli'nin evet bu mesele artık sona ermelidir dediği Terörsüz Türkiye meselesinde de Cumhur İttifakı olarak ve millet olarak kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Komisyonumuz gündemine hakimdir. Bir al-ver süreci yoktur. Bir pazarlık süreci yoktur. Milletimizin bilmediği hiçbir adım atılmamıştır. Komisyonumuzun temel gündemi terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Bu konuda iktidarıyla, muhalefetiyle söz birliği etmiş durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonda siyasetin yüzde 95'i temsil edilmektedir. Gizli kapılar arkasında hiçbir pazarlık yoktur. Süreç şeffaf bir biçimde ilerlemektedir. Şehit ailelerimiz gelip konuşmuştur. Diyarbakır anneleri konuşmuştur. Çocuğu kayıp olan anneler gelip konuşmuştur. İş adamları, barolar ve Türkiye'de söz sahibi olan herkes gelip bu komisyonumuzda konuşmuştur" dedi.

Muğla'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Derya Ayaydın dışında eski ve yeni milletvekilleri STK başkan ve üyeleri de katıldı. - MUĞLA