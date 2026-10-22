AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Diyarbakır'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizi sonuna kadar götüreceğiz. Diyarbakır başta olmak üzere tüm ülkemizde huzur ve kardeşlik iklimini yeniden inşa edeceğiz. İnşallah bu sayede güçlü ve büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, bu süreç nihayete erdiğinde ülkeyi daha güzel günlerin beklediğini söyledi.

Yalçın, "Bu AK Parti'nin iktidar olduğu ilk günden bu yana insan hakları, demokrasi, hukuk, özgürlükler, adalet alanlarında yürüttüğü sürecin sadece bir parçasıdır. Bugün Terörsüz Türkiye dediğimiz süreç neredeyse AK Parti'nin ilk günlerinden bu yana yürüttüğü bir süreçtir. Kimsenin elini bile uzatamadığı, kimsenin aklından bile geçiremediği, kimsenin hayalini bile kuramadığı süreçleri AK Parti iktidarları döneminde adım adım inşa ettik ve bu noktaya kadar getirdik. Bu ülkede ana dilini konuşmanın yasak olduğu dönemleri gördük. AK Parti'yi temsilen geldiğimde Diyarbakır'ın bugünkü halini görmekten gurur duyuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel gelişmeleri gerçekleştirmek için durmak yok, yolumuza devam diyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde insan hakları ve demokrasi alanında sağlanan gelişmelere değinen Yalçın, ülkede sağlıktan altyapıya, ulaşımdan eğitime kadar her alanda yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

"Bu ülkede daha barışçıl, daha müreffeh, daha insanca bir yaşamın peşindeyiz"

Hasan Basri Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün eğer bir başörtülü kardeşim üniversitede rahatça eğitim alabiliyorsa bırakın eğitim almayı, mezun olduğu okuldan sonra kendi alanıyla ilgili hakimlik, savcılık, kaymakamlık, valilik, bakanlık, milletvekilliği yapabiliyorsa bunlar da AK Parti döneminin başarılarıdır. Bütün bu çalışmalar, Türkiye'ye kazandırdıklarımız gurur vesilemizdir. Sadece bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz icraatlarla yetinecek değiliz. Bizim ölçümüz hiçbir zaman muhalefet partilerinin gündemsiz siyaseti olamaz. Bu ülkede daha barışçıl, daha müreffeh, daha insanca bir yaşamın peşindeyiz. İnsan dışında, insanca yaşam dışında, insana yaraşır bir hayat inşa etmenin dışında başka bir arka plan da gündemimizde yok. İnsanlık davası dışında başka bir davamız yok. Cumhurbaşkanımızın ilk günden bu yana ilke olarak koyduğu temel değerlerimizden hiç şaşmadık. Biz insanımızı yaşatabilirsek, insanımıza daha kaliteli, daha müreffeh bir yaşam sunabilirsek AK Parti olarak siyaset görevimizi yerine getirmiş oluruz. Yolumuz daha uzun, gidecek yolumuz var."

"Güçlü ve büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz"

Yalçın, şunları kaydetti:

"Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizi sonuna kadar götüreceğiz. Diyarbakır başta olmak üzere tüm ülkemizde huzur ve kardeşlik iklimini yeniden inşa edeceğiz. İnşallah bu sayede güçlü ve büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sokaklarımızda huzur, kardeşlik olacak. Eğer güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa edebilirsek çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma şansımız olacak. Son dönemde yaşadıklarımız bize gösteriyor ki insanın olduğu her yerde hata ve kusur da var. Asla kendimizi hata ve kusurdan münezzeh olarak değerlendirmedik ama biliyoruz ki bu tür yollara tevessül edenleri de içimizde barındırmayız. Bizim ölçümüz başkaları değildir, bizim ölçümüz bellidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve talimatıyla yürüyen bir süreç var. Bu çerçevede soruşturmalar en hassas noktasına kadar yürütülecek. Vatandaşın birikimine her kim göz koyduysa onunla ilgili gerekli tedbirler sonuna kadar alınacak. 25 yıl boyunca alnımızın akıyla siyasi mücadele veriyoruz. 24 yıllık iktidarımız boyunca bu ülkeye kazandırdığımız kazanımların üzerini bir tek yolsuzluk hikayesiyle örtmeye kalkışanlara da müsaade etmeyiz. İçimizden yanlış yola sapanların hikayelerini hepimize teşmil etmelerine de asla müsaade etmeyiz. Biz yolsuzlukları savunanlardan olmadık, aksine yolsuzluklarla mücadele edenlerden olduk. İster onlardan olsun ister bizim partimizden olsun. Biliyoruz ki insanın olduğu her yerde suç da var, suçlu da var. Kardeşçe, iyi niyetle yapılmış bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama eğer bunun üzerinden AK Parti'ye yönelik bir karalama kampanyası yürütülüyorsa bunun da sonuna kadar karşısındayız."

Parti teşkilatlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yalçın, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de bu salonda aynı davaya gönül veren, aynı hedefe inanan ve Türkiye'nin yarınları için sorumluluk üstlenen büyük bir teşkilatın mensupları olarak bir arada olduklarını dile getirerek, bu buluşmanın birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini, çalışmalara yeni bir heyecan katmasını temenni ettiklerini söyledi.

Sümer, "AK Parti siyasetinin temelinde milletimize hizmet, insanımıza dokunmak ve ülkemizin geleceğine yön verme iradesi vardır. Bu büyük yürüyüşün lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedefi bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bizim görevimiz bu vizyonu yalnızca anlatmak değil, sahada çalışarak, vatandaşımızı dinleyerek ve milletimizin güvenine layık olarak bu hedeflere katkı sunmaktır. Unutmayalım ki teşkilatımızın gücü sadece kalabalıklarla değil, milletimizin gönlünde edindiği yerle ölçülür. Bunun yolu da samimiyetten, gayretten ve vatandaşımızla kurduğumuz güçlü bağdan geçer. Önümüzdeki en önemli görev birliğimizi korumak, teşkilatımızın çalışma azmini canlı tutmak ve milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA