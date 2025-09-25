AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'CHP milletin derdiyle dertlenme kapasitesini yitirmiş bir partidir'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "CHP şu an vatandaşın derdiyle dertlenme kapasitesini yitirmiş bir partidir. Türkiye herhangi bir gelecek çizebilme vizyonunu yitirmiş bir partidir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu. Yalçın'a milletvekilleri Şamil Ayrım, Adem Korkmaz, Osman Mesten, MKYK üyeleri Arzu Silin Günaydın, Muhammet Emin Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Öztürk de eşlik etti. Program kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Yalçın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, özellikle Terörsüz Türkiye inisiyatifini vatandaşlara anlattı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini, eleştiri ve önerileri dikkatle dinlediklerini söyledi. AK Parti'nin her zaman yeniliklerin partisi olduğunu ifade eden Yalçın, "23 yıllık iktidarımız Türkiye siyasi tarihinin en başarılı iktidarıdır. Kimsenin aklından bile geçiremediği meseleleri çözmüş bir iktidar partisiyiz. Türkiye siyasi tarihinde birçok kişinin yasaklı meseleler olarak gördüğü meseleleri çözen, bu ülkede demokratik siyasetin üzerine çökmüş olan vesayet mekanizmalarını da çökerten bir siyasi partiyiz. Bugün bir başörtülü kardeşimiz subay olabiliyorsa, polis olabiliyorsa bu AK Parti'nin insana ve kadına gösterdiği saygının bir neticesidir. Bu tür alanlar uzun yıllar boyunca siyasetin dokunmayı hayal edemeyeceği alanlardı. Şükür olsun bizim dönemimizde teker teker bu sorunlar çözüldü" ifadelerini kullandı.

"Müzakere veya pazarlık süreci yürütmüyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak temel bazı meselelerin gündemden düşmüş olması gerekiyor. Son yıllarda Türkiye terör ile öylesine mücadele verdi ki 40 yılda başarılamayanları Türkiye son 10 yılda başardı. Sahip olduğu askeri teknolojiyle, Türkiye sınırları içinde terör örgünün cirit atabildiği bir ülke konumundan çıktı. 90'lı yıllarda neredeyse şehit haberi almadığımız hafta geçmezdi. Bugün aylar boyunca, yıllar boyunca terör örgütü Türkiye sınırlarında eylem yapamaz hale geldi. Bu terörle verdiğimiz uzun mücadelenin bir sonucudur. Şimdi diyoruz ki sadece sınırlarımız içerisinde değil, siyaseten ve toplumsal olarak da terörün bize verebileceği ne zarar varsa onu bertaraf edelim. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde terörsüz Türkiye inisiyatifi başlattılar. Bu inisiyatif şunu söylemektedir; biz terörle asayiş çerçevesinde verilebilecek bütün mücadeleyi verdik. Terör örgütünün artık ileriki dönemlerde de Türkiye'nin gündeminde var olmaması temel olarak bu inisiyatifin amacı. Biz herhangi bir şekilde bir müzakere veya bir pazarlık süreci yürütmüyoruz. Biz terörle bu zamana kadar yoğun mücadele verdik. Terör örgütüne söylediğimiz şudur; 'Terörün geleceği yok, siz de silahlarınızı gömün ve Türkiye'nin önünde terör diye bir sorun olmasın'. Dolayısıyla bir al-ver, bir müzakere, bir pazarlık süreci asla yoktur. Biz sadece şunu söylüyoruz. Terör tamamen Türkiye'nin gündeminde kalsın, terör örgütü kendini tasfiye etsin" açıklamalarında bulundu.

"CHP milletin derdiyle dertlenme kapasitesini yitirmiş bir partidir"

CHP'nin süreç içerisindeki tavrını eleştiren Yalçın, "CHP şu an vatandaşın derdiyle dertlenme kapasitesini yitirmiş bir partidir. Türkiye'de herhangi bir gelecek çizebilme vizyonunu yitirmiş bir partidir. CHP'nin Türkiye'nin dış politikasına dair perspektifini bilen var mı? Ekonomiye dair ne söylediğini bilen var mı? Terörsüz Türkiye meselesine dair ucu başı sonu belli olan bir vizyon ortaya koyabildiklerini gördünüz mü? Ben görmedim. Seçmenimiz de görmüyor. Biz vatandaşa kendimizi anlatmaya ve kendi kendimizle yarışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL