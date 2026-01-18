AK Parti'nin Terörle Mücadelesi ve Yerel Yönetim Vizyonu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, CHP'li belediyelere yönelik, "Bizim en büyük mücadelemiz terörle mücadeleydi, vesayetle mücadeleydi. Yerli ve milli savunma sanayimizle terörsüz Türkiye hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini inşallah kökünden çözüme kavuşturacağız." dedi.

Uygur, partisinin Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlattı.

Bir davanın etrafında toplandıklarını belirten Uygur, "Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor. Biz, sıradan bir araya gelen bir topluluk değiliz. Biz, bir fikir etrafında, bir mefkure etrafında vatana, millete hizmet, istikbale aidiyet, istiklale sevdayla yol alan bir siyasi hareketin mensuplarıyız." diye konuştu.

Uygur, 2024 seçimlerinde yerel yönetimlerde istedikleri neticeyi elde edemediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim sonuçları açıklandığı zaman şunu demiştim. Bir belediyenin asli görevi suyu akıtmak ve çöpü toplamak. Suyu akıtabildikleri, çöpü toplayabildikleri yerde biz belediyecilikte eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini gösterdik. Türkiye genelindeki tablo ortada, en temel mesele nedir? Sudur. En temel mesele nedir? Trafiktir. En temel mesele nedir? Çöptür. Trafik sıkışıklığına bakış açıları, su noktasındaki bakış açıları, çöp toplanması noktasındaki bakış açıları, eser ve hizmet noktasındaki bakış açıları ortada. 'Eser ve hizmet' dendiğinde heykel belediyeciliği akıllara geliyor. 'Trafik' denildiğinde 'AVM'ler yüzünden trafik sıkışıyor' deniliyor. Su meselesi gündeme geldiğinde topu DSİ'ye atıyorlar. Genel siyasette hem hizmet noktasındaki hem dış politika noktasındaki yönetim anlayışları ortada. Bizim en büyük mücadelemiz terörle mücadeleydi, vesayetle mücadeleydi. Yerli ve milli savunma sanayimizle terörsüz Türkiye hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini inşallah kökünden çözüme kavuşturacağız. Vesayetle mücadelemiz 15 Temmuz'da destansı bir dik duruşla bu millet hem demokrasisinin hem liderinin arkasında durdu."

"Çanakkale'yi de Türkiye'yi de tekrar tekrar şaha kaldıracağız"

Ak Parti'nin güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Uygur, "25 yıllık siyasi yolculuğunun 24 yılı iktidarda geçen, yerel yönetimlerde, merkezi yönetimde en güzel yönetim örneklerini en güzel idare örneklerini en güzel reform ve kalkınma hamlelerini, eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyan bir siyasi hareketiz biz." ifadesini kullandı.

Uygur, dünya mazlumlarına umut olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen, 'Dünya beşten büyüktür' diyen, Gazze başta olmak üzere bütün dünya mazlumlarına umut olan, 'güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz' diyen bir liderin yol arkadaşlarıyız. O yüzden gündelik telaşlara kapılmadan, fotoğrafa büyük çerçeveden bakarak, şehirlerimizde, ilçelerimizde bir ve beraber olarak Çanakkale'yi de Türkiye'yi de tekrar tekrar şaha kaldıracağız."

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan, belediye başkanları ve partililer katıldı.

İl Danışma Meclisi Toplantısı konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.