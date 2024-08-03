AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Uygur, partisinin Aksaray Bilim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Uygur, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bütün dünyanın büyük bir soykırıma ve vahşete tanıklık ettiğini söyledi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bu zulme bütün dünyanın kör olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"En son ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlattığı soykırımının her cümlesinin neredeyse ayakta alkışlanması, İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi bu kör olunmanın en büyük örnekleri. Filistin ve Gazze meselesinde, Suriye'de, Irak'ta ve Afganistan'da devam eden zulümlerde aynı şekilde. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bu coğrafyada Türkiye'nin dik ve güçlü duruşunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İsrail'in hadsiz Dışişleri Bakanının, dünyanın gözü önünde işlediği soykırımı adeta perdelercesine yapmış olduğu açıklamalara inat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda 85 milyon kenetlenip yol yürümeye devam edeceğiz."

Uygur, genel ve yerel seçimleri geride bıraktıklarını bu seçimlere zor şartlar altında girdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin etkilendiğini ve büyük bir mali güçle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Uygur, şunları kaydetti:

"Pandeminin ülkemize ve dünyaya getirdiği ekonomik yüke hepimiz şahitlik ettik. Dünyanın dört bir yanında kendisini büyük güç olarak nitelendiren o büyük ülkelerde sokaklarda ve hastane koridorlarında insanlar hayatını kaybetti. Allah'a şükür bizler güçlü sağlık sistemimizle o dönemi güçlü bir şekilde geçirdik. Genel ve yerel seçimlerde vatandaşlarımız, birbirine benzemeyen, hiçbir ortak yanları bulunmayan sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında birleşenlere inat tavrını Cumhur İttifakı'ndan, vatanımızdan ve istikbalimizden yana kullanarak bizlere destek verdi. Güçlü kadrolarımızla 2001'deki krizden nasıl Türkiye'yi güçlü bir Türkiye olarak ilerlettiysek eğitimden ulaşıma ve adaletten sağlığı her alanda güçlü hizmetleri nasıl hayata geçirdiysek inşallah son süreçte yaşanan ekonomik etkileri o güçlü kadrolarla ortadan kaldıracağız."

Toplantıya, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.