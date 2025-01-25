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AK Parti genel Başkan Yardımcısı Uygur: "Uluslararası siyasette yön veren bir ülke haline geldik"

AK Parti genel Başkan Yardımcısı Uygur:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin 23 yıllık hizmet sürecini değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, uluslararası siyasette yön veren bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin 23 yıllık hizmet sürecini değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, uluslararası siyasette yön veren bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. AK Parti'nin 23 yıllık hizmet sürecini değerlendiren Uygur, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla, Türkiye tarihinin en büyük eserlerini ve hizmetlerini kazandırdıklarını belirtti.

"Türkiye tarihinin en büyük eserlerini, hizmetlerini milletimize kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milletin adamı" olduğunu ifade eden Uygur, "İşte bu teşkilatlar da milletin adamının liderliğinde milletin talep ve beklentilerinden doğan bir siyasi hareket olarak elbette ki sıradan bir araya gelen insan topluluğu değildi. O dava ruhuyla, dava bilinciyle, ülkesine ve milletine hizmet etme sevdasıyla bir araya gelen bir siyasi hareketti AK Parti. İşte o heyecanla, o güçle, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla, odak noktasına milletinin her ferdine hizmeti koyan bir ruhla geride bırakmış olduğumuz 23 senede gerçekten Türkiye tarihinin en büyük eserlerini, hizmetlerini milletimize kazandırdık" dedi.

"Vesayeti tarihe gömdük, terörü bitme noktasına getirdik"

Hak ve özgürlükler alanındaki reformlarla vesayetin tarihe gömüldüğünü ve terörün bitme noktasına geldiğini ifade eden Uygur, "Hak ve özgürlükler anlamında büyük reformlara imza attık. Vesayeti tarihe gömdük, terörü bitme noktasına getirdik. Tüm o millet iradesine ket vurulmaya çalışılan bütün o kritik dönemeçlerde bu milletin her bir ferdi, liderine sahip çıktı, Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı. Ülke içerisinde kazandırdığımız eser, hizmet, hak ve özgürlükler alanındaki reformların yanında işte bu teşkilatlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde ve onun liderliğinde, dünya mazlumlarına umut oldu. Ümmetin duasında oldu. Uluslararası siyasete artık yön veren bir ülke haline geldi" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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