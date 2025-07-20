AK Parti'den Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye için yalnızca bir kardeşlik bağı değil, Akdeniz'in barışı, güvenliği ve geleceği için vazgeçilmez bir emanet olduğunu belirterek, "Türkiye ve AK Parti, her zaman aynı yürekle, aynı kararlılıkla Kıbrıs Türk halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Sırakaya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin ve özgürlük yürüyüşünün simgesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye için yalnızca bir kardeşlik bağı değil, Akdeniz'in barışı, güvenliği ve geleceği için vazgeçilmez bir emanettir. Türkiye ve AK Parti, her zaman aynı yürekle, aynı kararlılıkla Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Kıbrıs'ın haklı davası uğruna toprağa düşen şehitlerimizi, mücahitlerimizi rahmetle anıyor, kahramanca verilen mücadelenin yıl dönümünü gururla kutluyoruz."