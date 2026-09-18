AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Iğdır'da konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "İnşallah hep beraber göreceğiz ki birilerinin kabusu olan büyük Türkiye hayata geçecek ve geçmekte." dedi.

İleri, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan İleri, "Türkiye Yüzyılı gerçekten önemli bir mesele. Türkiye Yüzyılı meselesi sadece slogan değeri olan veya siyasi söylem olarak ön planda tuttuğumuz bir mesele değil. Türkiye Yüzyılı meselesi gerçek bir mesele. Bunu bir kere ortaya koymamız lazım. Türkiye Yüzyılı kapsamında bakın Sayın Cumhurbaşkanımız iki önemli hedef ortaya koydu. Bir taraftan dedi ki dünyadaki en büyük ve en kuvvetli 10 devlet arasına mutlaka gireceğiz dedi, bu bir devlet hedefidir. Diğer taraftan da dedi ki daha adil bir dünyayı biz Türkiye öncülüğünde hayata geçireceğiz dedi. Bu da dünya hedefidir. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum, hem bir Türkiye hedefi var, hem bir dünya hedefi var. İşte vizyoner liderlik bu olsa gerek." diye konuştu.

"Artık sıra tabiri caizse dünyaya yeni bir anlayış getirmeye geldi"

Türkiye'deki birçok kronik problemin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde çözüldüğünü belirten İleri, şöyle devam etti:

"Bize düşen AK Parti siyaseti olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları olarak bir yandan çalışmak, bir yandan mücadele etmek ama bu milletin birliği ve beraberliği noktasında da hiçbir şekilde taviz vermemek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok kronik problemi bu memlekette çözdük. Artık sıra tabiri caizse dünyaya yeni bir anlayış getirmeye geldi. Hak odaklı, hakkaniyet odaklı inşallah bunu da göreceğiz diye ümit ediyoruz. Yeter ki biz bir ve beraber olalım. Yeter ki aramıza nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."

İleri, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki hepimiz, bütün gençlerimiz bizim potansiyelimizin farkında. Gelecek bizim. Biz bunu görüyoruz. Bize düşen disiplinli bir şekilde durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam etmek. Birlik ve beraberlik noktasında kim ne derse desin kimin nereye hizmet ettiğini gayet iyi biliyoruz biz. Kim ne derse desin bir ve beraber olmaya devam etmek ki bunu da sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah hep beraber göreceğiz ki birilerinin kabusu olan büyük Türkiye hayata geçecek ve geçmekte."

Kaynak: AA