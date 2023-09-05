AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile birlikte Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti. Başkan Kocaispir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,"Sayın Bakanımız ve devletimizin desteği ile Yüreğir için her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile birlikte Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile birlikte Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e makamında ziyarette bulundu. Ömer Çelik, ziyaretinde Başkan Kocaispir'den ilçede yapılan çalışmalar ve devam eden projeler ile ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Sayın Bakanımızın belediyemizi teşriflerinden dolayı çalışma arkadaşlarımız ve ekibimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Adana'mız ve Yüreğir'imiz için hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - ADANA