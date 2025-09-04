AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ordu'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ordu'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda düzenlenen programda, Ordu'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan şehit olanları rahmet ve minnetle anan Kaya, gazilere ise hayırlı, uzun ömür diledi.

Kaya, Türkiye'nin yarım asra yakın terör belasıyla büyük bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayarak, binlerce anne ve babanın evlat acısı yaşadığını belirtti.

Bu ülkenin evlatlarının şehit olmamasını, annelerin daha fazla ağlamamasını istediklerini dile getiren Kaya, "Çok tarihi ve önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıyla tamamlayacağız ve bedel ödeyerek üzerinde yaşadığımız toprakları ilelebet bir ve beraber kılacağız. Bütün duamız, temennimiz, çabamız, bin yıldır büyük bedeller ödeyerek bulunduğumuz bu coğrafyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur iklimi içerisinde hep birlikte yaşamak. Duamız, temennimiz Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye sürecini başarıyla neticelendirmektir." dedi.

Kaya, süreç yaşanırken şehit ailelerinin ve gazilerinin çok hassas olduğunu bildiklerini aktararak, "Şundan emin olun ki çok titizlikle, hassas bir şekilde yürütülen bir süreç gerçekten ve en ince ayrıntısına kadar da çalışılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibinde olan ve hassas bir şekilde yürütülen bir süreç. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin endişe edeceği aslında hiçbir durumun olmayacağı bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı, terörsüz Türkiye süreciyle çok daha güçlü olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyan Kaya, şöyle devam etti:

"Sizin hakkınız, hukukunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza emanet, bizlere emanet. Bu bilinçle çok ince bir şekilde süreci yöneten Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle şu anda Mecliste komisyon çalışıyor sizler de biliyorsunuz. Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Türkiye'den terörün kökünü zaten kazıdık ama Allah'ın izniyle terör örgütünün tüm silahlarını feshettiği, kendini feshettiği, silahlarını tamamen yaktığı, bıraktığı bir süreci de tamamlamayı planlıyoruz. Rabb'im bu ülkede, bu topraklarda ve bu coğrafyada tüm terör örgütlerinin kökünün kazındığı günleri de bizlere görmeyi nasip etsin."

Kaya, Türkiye Yüzyılı'nın, terörsüz Türkiye süreciyle çok daha güçlü olacağının altını çizerek, "Biz buna inanıyoruz ve Allah'ın izniyle siz şehit ailelerimizin, gazilerimizin bize muhabbetini, desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de hissetmek istiyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kadroları olarak size hizmet etmeyi bir şeref, bir onur biliyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Gazi Nurettin Korkmaz ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Siirt'te 2016'da şehit olan polis memuru Yalçın Yamaner'in ailesini ziyaret eden Kaya, gönül ziyareti kapsamında Şirin ve Bahtiyar İyigün çifti ile evlerinde bir araya geldi.