Fatma Betül Sayan Kaya: Gençlerin Önü Açık, Türkiye Yüzyılı'nı Birlikte İnşa Edeceğiz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, " Türkiye'de gençlerin önü kapatılırken katsayı gibi, başörtüsü zulmü gibi çeşitli adaletsizliklerle gençlerin önü kesilirken bugün gençliğin yanında olan her zaman gençlerin önünü açan gençlerle bir olan bir liderimiz var." dedi.

Kaya, AK Parti tarafından Kırkağaç ilçesindeki Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kamp Alanı'nda, 18-22 yaş aralığında 140 katılımcıyla düzenlenen "AK Parti Ege Bölgesi Genç Liderler Akademisi Lise Başkanları Kampı"nda yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gençleri de kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Kaya, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi niteliğindeki programın, 2 yılda tamamlanacağını, projede gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldığını söyledi.

Kaya, proje sayesinde gençlerin eğitimlerini tamamlayıp, mesleklerini eline aldıktan sonra evliliğini ötelemeden ev sahibi olabileceğini dile getirerek, "Gençlere ayrılan kontenjan da inşallah Türkiye gençliğine, Türkiye Yüzyılı gençliğine hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlere büyük bir örnek olduğunu aktaran Kaya, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan çalışkanlığı... Asla ve asla hiçbir işini ertelemez. Cumhurbaşkanımız planlı disiplinli bir şekilde teşkilat çalışmalarını en titiz şekilde yürütür. Bugün de benim hala her toplantıda gördüğüm Sayın Cumhurbaşkanımızın parti toplantılarında kullandığı kırmızı kaplı bir defteri var. Orada her mesele ile ilgili her birimizin söylediğini, yapacağımız projeleri, teşkilat çalışmalarını, her şeyi titizlikle not eder ve takibini yapar. Bir teşkilatçı olarak sizlere belki cumhurbaşkanımızın hayatı en büyük örnek. Hepimiz için aynı şey geçerli.

Yapacağınız çalışmaları büyük bir titizlikle kaydetmeniz, yazılı hale getirmeniz, onun takibini yapmanız noktasında size çok büyük yol gösterici rehber. Biz titiz çalışacağız. Hep birlikte, ne yapıyorsak, hangi işi yapıyorsak, önümüzde hangi proje, hangi hedef varsa en titiz şekilde onu takip edeceğiz. Siz bulunduğunuz okulların bugün AK Parti'yi temsil eden AK Parti dediğimiz aslında dünyanın umudu, insanlığın umudu, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan bir dava hareketi. Siz bugün hangi okuldaysanız, hangi okulda AK Parti temsilcisi iseniz bugün insanlığın umudunu temsil ettiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayacaksınız."

Kaya, Türkiye Yüzyılı'nı gençler için inşa etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Geçmişte Türkiye'de gençlerin önü kapatılırken katsayı gibi, başörtüsü zulmü gibi çeşitli adaletsizliklerle gençlerin önü kesilirken bugün gençliğin yanında olan her zaman gençlerin önünü açan gençlerle bir olan bir liderimiz var. Biz 28 Şubat döneminde üniversite kapılarından atılırken bugün başörtülü kız kardeşlerimizin hakim olabildiği, savcı olabildiği, üniversitelerde okuyup milletvekili, bakan olabildiği bir Türkiye var. Meslek liseli kardeşlerimizin haksızlığa uğradığı bir Türkiye varken bugün bütün gençlerin eşit şekilde eğitim hakkına ulaştığı bir Türkiye var. Elhamdülillah bunların hepsi, o zor günlerin hepsi Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle aşıldı. Biz AK Gençlik olarak, AK Parti Teşkilatları olarak böyle bir liderin arkasında yol yürüdüğümüz için çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Ama bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor, sevgili kardeşlerim." ifadelerini kullandı.

Kaya, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.