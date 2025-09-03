AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kırklareli'nde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, " Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmeye kendimizi adadık. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü." dedi.

Kaya, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği AK Parti Kırklareli İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, okuduğu şiir sebebiyle haksız yere cezalandırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar'da misafir eden Kırklareli'nin kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

O günlerde "siyasi hayatı bitti, asla sahneye çıkamaz" denilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "dünya lideri" olduğunu ifade eden Kaya, "Var ol Kırklareli, bu toprakların her karışında emeği olan, daima kardeşliği yücelten, milletinin iradesine saygı duyan Cumhurbaşkanımızı kendi öz evladını sahiplendiğin gibi sahiplendiğin için bir kez daha var ol. Zira Cumhurbaşkanımız o günleri hala yad ediyor. Kendisi Pınarhisar Cezaevine gönderilirken, gözyaşı döken yüzbinlerin gösterdiği vefayı daima hatırında tutuyor. Pınarhisar'da haksız bir şekilde tutulduğu günleri de bir Medrese-i Yusufiye olarak kabul ediyor." diye konuştu.

Kaya, "Pınarhisar"ın bugünlerin hayallerinin kurulduğu, Türkiye'nin gelecek vizyonunun şekillendiği yer olduğuna işaret etti.

"AK Parti Türkiye'ye, öz güven aşıladı"

AK Parti'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola başladığını ve 24'üncü yılında olduğunu anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Partimizin siyaseti, 24 sene önce problemleri altında ezilen Türkiye'ye, öz güven aşıladı. Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmeye kendimizi adadık. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. 7'den 70'e, toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördü. Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik.

Bu süreçlerin tamamı partimizin vatandaşıyla kurduğu sağlam gönül bağı sayesinde oldu. 24 yıldır sahada vatandaşımızla bir arada bulunduk. Sadece seçim süreçlerinde değil her zaman vatandaşımızla irtibatta kaldık, dinledik, çare olmaya çalıştık. Böylece 24 yıldır vatandaşının gönlünde taht kuran bir parti olduk. 23 yılı iktidarda olmak üzere 24 yılın her safhasını iş yapmakla, hizmet ve eser üretmekle, milletin dertlerine derman bulmakla geçirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ifadesiyle 24 yıl boyunca 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için çalıştık, ter döktük."

"Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız"

Kaya, gönülden ve içten çalışan AK Parti Kırklareli teşkilatlarına teşekkür etti.

Milletin emanetini hakkıyla taşımak için, milletin güvenine, teveccühüne mazhar olabilmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Kaya, "24 yıl boyunca ne yaptıysak hüsnüniyetle yaptık, samimiyetle yaptık, aşkla yaptık, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini korumak için yaptık. Eksiklerimiz elbette olmuştur, kusurlarımız elbette vardır. Ama 24 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız. Daha nice yıllar boyunca inşallah milletimizle yol yürümeye, milletimizin sıkıntılarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaya, Mevlit Kandili'nin İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diledi.

Kırklareli'ndeki programları hakkında bilgi veren Kaya, ilin nabzını tutmaya, vatandaşlara kulak vermeye ve yapacaklarını anlatmaya çalışacaklarını belirtti.

Kaya, MKYK üyeleri, milletvekilleri, teşkilat yöneticileriyle program kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaflarla, işçilerle bir araya geleceklerini, kanaat önderleriyle buluşacaklarını, şehit aileleri ziyaretleri ve gazi buluşmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.