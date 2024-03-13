AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: İsrail insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Tam 159 gündür İsrail alçakça saldırıları ile insanlık suçu işlemeye devam ediyor." dedi.

Karaaslan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği Kuruluştan Bugüne Geleneksel Teşkilat İftarına katıldı.

Burada partililere hitap eden Karaaslan, ramazan ayının fırsatlar ayı olduğuna işaret ederek, "Mesela daha iyi insan olmak için fırsat sunuyor, mesela daha hayırlı işler yapmak için fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla inşallah bunun idrakinde olanlardan olalım, inşallah hakkını verebilelim. Tabi hamdolsun biz bu güzel iftar sonrasını paylaşırken, sahura kalkarken, ailemizle eşimizle dostumuzla bu masalarda iftarın bereketini yaşarken dünyanın başka ucunda ne yazık ki oruçlar tutuluyor ama iftarlar açılamıyor. Oruçlar tutuluyor ama sahura kalkılamıyor. Bugün özellikle Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslüman coğrafyasında çok büyük acılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e saldırısının devam ettiğine dikkati çeken Karaaslan, "Tam 159 gündür İsrail alçakça saldırıları ile insanlık suçu işlemeye devam ediyor. 35 bin şehidin 75 bin yaralının olduğu ve o şehit ile yaralıların yüzde 75'ini kadınların ve çocukların oluşturduğu bir dünyada ne yazık ki adaletten, barıştan, huzurdan bahsedemiyoruz. İşte bu nedenle bugün Türkiye olarak neden daha güçlü olmamız gerektiğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a neden sahip çıkmamız gerektiğini ve bu yol arkadaşlığının ne anlam ifade ettiğinin bir kez daha anlaşılacağı gündür." şeklinde konuştu.

Programda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de birer selamlama konuşması yaptı.