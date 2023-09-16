AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Mahalli idarelerdeki başarı çok önemlidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Jülide Sarıeroğlu AK Parti açısından, mahalli idarelerdeki başarı çok önemlidir. Hikayemizin başlangıcı budur. Bugünlere kadar bizi getiren serüvenin ilk adımı, yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarılardır dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar ile Ar-Ge ve Eğitim Başkanlıkları ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) düzenlenen Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı, AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek çalıştayın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Şen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'nin bugüne kadar olan başarısının en önemli sırrının istişare, birlikte çalışma ve farklı görüşleri zenginlik olarak kabul etme olduğunu belirterek, Bu istişare kültürümüzden edindiğimiz katkıları sürdürerek daha nice yıllar, başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Milletimizin desteği ile genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir başarı ile geride bıraktık. Çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Seçimin ertesi gününden itibaren mahalli idarelerle ilgili çalışmalarımıza başladık. AK Parti açısından, mahalli idarelerdeki başarı çok önemlidir. Hikayemizin başlangıcı budur. Bugünlere kadar bizi getiren serüvenin ilk adımı, yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarılardır. Bu anlamda tüm kadrolarımızla birlikte odaklanarak seçimleri geride bıraktığımız günün ertesi gününden itibaren çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. İlk önce seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Oluşturmuş olduğumuz vaatlerle ilgili takvimlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Kadrolarımızı oluşturduk. Yenilenme ve tazelenme ile ilgili adımlarımızı attık diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Millet ve ülke için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Sarıeroğlu, AK Parti kadroları olarak, Cumhur İttifakı kadroları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedefe kitlenmiş, hedefimize odaklanmış şekilde tüm toplum kesimlerini kucaklayarak inşallah sürdürülebilir politikalarımızı devam ettireceğiz. Bugün yine bir seçim arifesinde yerel yönetimler bağlamında yine SETA ile birlikte yeni bir projeye başlamış durumdayız. Yerel yönetimlerdeki sosyal politikalarla ilgili uygulamalar bağlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyeceğiz ifadelerini kullandı.