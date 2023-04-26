AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, önlerindeki seçimin aynı 73 yıl önceki 14 Mayıs seçimi gibi uzunca süre konuşulacağını belirterek, "Belki yüzlerce yıl konuşulacak ve Türkiye'nin eşik atladığı bir seçim olacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, önlerindeki seçimin aynı 73 yıl önceki 14 Mayıs seçimi gibi uzunca süre konuşulacağını belirterek, "Belki yüzlerce yıl konuşulacak ve Türkiye'nin eşik atladığı bir seçim olacak. Milletin ferasetine inanıyoruz ve takdir milletimizindir." dedi.

Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler, partisinin ilçe başkanları ve yöneticileriyle Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı'nda, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İleri, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Alt ve üstyapıyı önemli ölçüde tamamlamış, içindeki potansiyeli enerji haline getirmiş, yürümeye hazır bir Türkiye için uluslararası konjonktürde önüne çok önemli bir fırsat penceresi açıldığını ifade eden İleri, şöyle konuştu:

"Global sistemin temelinden sarsıldığı bir dönemdeyiz. Masa yeniden kuruluyor ve kartlar yeniden dağıtılıyor. İşte böyle bir dünyada, kendi gücünü toparlamış Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı'mız gibi kuvvetli siyasi ve toparlayıcı biri liderliğinde ilerleyen bir Türkiye için gerçekten çok önemli bir pencere açılmış durumda. Belki 200 yıldır beklediğimiz fırsat penceresi şu an önümüzde açık ve bizim o pencereden geçmemiz gerekiyor."

"Depremlerde devlet milletine, millet de devletine sahip çıktı"

Türkiye'de son 22 yılda her alanda önemli yatırımlara imza atıldığına işaret eden İleri, 20 yıl önce 250 milyon dolar olan savunma sanayisi ihracatının en son 4,4 milyar dolara çıkmasını örnek gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından devletin bakanlarıyla, kurumlarıyla hemen sahaya intikal ederek milletin yanında durup yaralarını sarmaya başladığını anlatan İleri, "Biz aynı zamanda şunu da gördük. Bu milletin sivil toplum geleneğinin de aslında ne kadar güçlenmiş olduğunu hep beraber gördük, şahit olduk. Daha ilk saatlerden itibaren bütün depoların önünde tır kuyrukları oluşmaya başladı. Türkiye'nin hemen her yerinden hızlı bir şekilde yardımlar ulaşmaya başladı. Devlet milletine sahip çıktı, millet de devletine sahip çıktı." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çeken İleri, "Bu önümüzdeki seçim, aynen 73 yıl önceki 14 Mayıs seçimi gibi uzunca süre konuşulacak. Belki yüzlerce yıl konuşulacak ve Türkiye'nin eşik atladığı bir seçim olacak. Milletin ferasetine inanıyoruz ve takdir milletimizindir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu kararlı yürüyüşün devam edeceğini de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinledi.