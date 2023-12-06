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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Öncelikli hedefimiz, bizde olmayan belediyeleri kazanmaktır

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de partisinin yerel seçim hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini diğer ilçelerde de göstereceklerini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İl Başkanı Bilal Saygılı, Beydağ ve Kiraz'da teşkilatla buluştu. Hamza Dağ, "Bizim olan belediyelerde hizmete odaklandık. Öncelikli hedefimiz; bizde olmayan belediyeleri kazanmak" derken, Saygılı, Tunç Soyer'e yüklenerek, Kiraz Devlet Hastanesinin tüm engellemelere rağmen mutlaka yapılacağını, Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın devrede olduğunu söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Beydağ ve Kiraz'da temaslarda bulundu. Dağ ve Saygılı, Beydağ ve Kiraz'da teşkilatla buluştu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı ziyaret etti. Beydağ-Kiraz ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kollarına seslenen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Özellikle yerel seçimlerin bizim için ayrı bir önemi vardır. Burada vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesini sağlayacak politikalar üretiyoruz. Her zaman 'önce millet' dedik. Laf değil, iş ürettik. Bizim olduğumuz belediyelerde hizmete odaklandık. İnşallah 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi, teşkilat olarak hazırız, bu seçimlerde yapacaklarımız planlıdır. Öncelikli hedefimiz; biz de olmayan belediyeleri kazanmaktır. Bergama'da, Kınık'ta, Bayındır'da, Menemen ve Kiraz'da gösterdiğimiz hizmet belediyeciliğini, önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de göstereceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da, "Kiraz'ın en büyük ihtiyacı olan hastane projesini engelleyecek kadar ileri giden bir haset içindeler. Bunu pek çok yerde yapıyorlar. Engelliyorlar; ama engelleniyoruz diye sızlanıyorlar. Daha doğrusu beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Kiraz Devlet Hastanesini geciktiren CHP'li Büyükşehir Belediyesi de duysun, bu hastane mutlaka yapılacak ve halkımıza hizmet verecek. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştü. İmar planları düzenlenerek yeniden askıya çıkıldı. Bakanlığımızın girişimleriyle bu yatırımı mutlaka hayata geçireceğiz. CHP'nin iki yüzlü hizmet anlayışına kurban ettirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Saygılı, "Hizmetin gücü ve verimi burada ortaya çıkıyor. İnşallah İzmir'in diğer ilçelerinde de bu uyum AK belediyecilikle birlikte yakalanacak. Bakın; Kiraz'da bugün DEÜ Veterinerlik Fakültesi var. Doğal gaz var, TOKİ var. Küçük Menderes'in ıslahı, hükümetimizin el attığı ve çiftçimize soluk aldıran; Çatak, Haliller, Suludere barajları var. Belediyemiz de canla başla çalışıyor. Yeni üretici yolları açtı, 11 spor tesisi yaptı, kapalı pazar yerinden parklara Kiraz'ın çehresini değiştirdik. AK belediyecilik; her canlıya dokunan, ihtiyacı olana el uzatan bir belediyeciliktir. Hamza başkanımızın da dediği gibi, merkez ve yerel yönetimin ortak dili ve hareketi berekettir, güçtür. İnşallah 2024'te İzmir ve tüm ilçeleri bu gücü tercih edecek, hizmeti tercih edecek" şeklinde konuştu.

"Hükümeti bıraksın İzmir'e baksın. Top çevirmesin, kendi yaptıklarını anlatsın"

Geçtiğimiz günlerde, hükümete yüklenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerini eleştiren İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle devam etti:

"Kendi açılarından telaşlarını anlıyoruz; ama her sıkıştıklarında hükümeti hedef almalarını anlamıyoruz. Algı operasyonu da bir yere kadar. Söyleyelim İzmir için neler yaptık; 11 bin 415 yeni derslik inşa ettik, 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. 18 bin 215 gencimizin barınacağı yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 610 yataklı, 46 hastane dahil 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanemizle dev bir yatırıma ve sağlık konforuna imza attık. Onlar büyük İzmir depreminde bir heykel yaptı; kentsel dönüşüm adı altında bir faciaya imza attı. TOKİ eliyle 5 bin 52 konut ve 257 ticari alan yaptık ve biz tüm depremzedelerimizi 2 yıl içinde yeni yuvalarına kavuşturduk. Ulaştırma yatırımlarımızı ve diğerlerini saymaya zaman yetmez. Henüz belediye binasını yapamamış, anıt bina planları yapan; alt yapı, üst yapı, arıtma, koku, trafik sorunlarının çığ gibi büyümesine seyirci kalan; tek bir vaadini yerine getiremeyen, Buca Metrosundan opera binasına, Karşıyaka Stadından Buca-Otogar Tüneli gibi şaibeli projeleri ellerinde patlayan, şirketlerini borç batağında, İzmirlileri hizmet yokluğunda, kaygı girdabında boğan, günü kurtarma derdiyle yaptıkları açıklamalarla son virajı dönmeye çalışan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tavsiyemizdir; hükümeti bıraksın İzmir'e baksın. Top çevirmesin, kendi yaptıklarını anlatsın." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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