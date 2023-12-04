AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehre güzel hizmetler kazandırdığını belirterek, "Genel merkezimizdeki arkadaşlarımızın değerlendirmeleri de hakikaten 5 senede yapılmayacak 15 senelik çalışmaları sığdırmış olduğunuz. Yürekten tebrik ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Kandemir'e şehre kazandırdıkları yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. 5 yıl önce Isparta'da çok güzel bir netice ile yerel seçimleri kazanarak görevi devraldıklarını belirten Başdeğirmen, AK Parti belediyeciliğini Belediye Meclis üyeleri ve teşkilatla birlikte şehre nakşettiklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Bugün Isparta halkımızın memnun olduğu, neden bunlar yapılmıyor dediklerinin yapıldığını gördüğü bir belediyecilik hizmetimiz oldu. Gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve vatandaşlarımız için birçok hizmet yaptık. Yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan birisi sayın cumhurbaşkanımızın her zaman bize söylediği sosyal belediyecilik. Yaşlılarımıza, engellilerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öyle bir dokunmuşuz ki geri dönüşlerden bunları çok güzel alıyoruz" dedi.

Belediye olarak başta sağlık, engellilere yönelik hizmetlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle evleri zarar gören vatandaşlara yeni evlerin yapıldığını anlatan Başkan Başdeğirmen, yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini doğalgazla buluşturduklarını aktardı. Bölgeye hizmet verecek 8 bin 500 metrekarelik alandaki Engelsiz Gençlik Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Başdeğirmen, yapılan spor yatırımları, verilen destekler, belediyeye kazandırılan araç parkurlarından bahsederek, "Göreve geldiğimizde şehrimizde bulunan yüksek katlı binalara ulaşacak itfaiye aracımız yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 kata kadar çıkabilen 44 metre merdiven uzunluğuna sahip itfaiye aracı hediye etti. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Isparta'mızın 25 yıldır büyük bir problemi olan ITKM vardı. Milletvekillerimiz ve il başkanımızla bu konuyu çalışarak şu anda çok güzel bir alan haline getirdik. Üzüm pazarımızın restorasyonunu yaptık. Millet bahçemizin alanını son derece modern hale getirdik. Kirazlıdere'yi yaptık. Geçtiğimiz ay cam teras açtık. Andık Deresi'ni yaptık, eski bir mesirelik alanımızdı. Arıtma ve içme suyu tesislerimizi yeniledik. Yaptığımız hizmetlerle şehrimiz bambaşka farklı bir yer haline geldi. AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyenler varsa Isparta'yı gördükleri zaman bunu çok iyi anlayacaklar. İnşallah daha güzellerini hep beraber yapacağız. Bugüne kadar bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kandemir ise, Isparta'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Tüm arkadaşlarım adına başarılı hizmetlerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Isparta'da gerek il başkanımızla, gerek milletvekillerimizle yaptığımız istişarede sahadan çok çok güzel geri dönüşler olduğunu onlar da ifade ediyorlar. Genel merkezimizdeki arkadaşlarımızın değerlendirmeleri hakikaten 5 senede yapılmayacak 15 senelik çalışmaları sığdırmış olduğunuz. Yürekten tebrik ediyorum, sizlere çok teşekkür ediyorum. AK Parti hizmet bayrağını, hedeflerini daha yukarıya koymakla ilgili kendiyle yarışan bir siyasi parti. Milletimiz çok daha güzellerini hak ediyor. Son genel seçimlerde ilimize destek veren, gönül veren vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Isparta'dan başka bir ses gelecek ve şu 5 senede yaptığımız güzel hizmetlerin hem karşılığını alacağız. Daha önemlisi önümüzdeki 5 senede çok daha iyilerini yapma iddiasındayız. Bu konuda hemşehrilerimiz bize yetki verirlerse bir kere daha burada bayrağı daha yukarılara taşıyacak şekilde dalgalandırmak istiyoruz. Emekleriniz ve gayretleriniz için size ve ekibinize yürekten teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e ziyaret anısına gül tablosu hediye etti. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e AK Parti Genel Merkez Teşkilat üyeleri, Isparta, Antalya ve Burdur milletvekilleri, İl Teşkilat mensupları eşlik etti. - ISPARTA