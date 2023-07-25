AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tavır değişimi eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değişimini eleştirdi. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar.