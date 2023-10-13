AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Adıyaman'da Deprem Konutlarını İnceledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Adıyaman'da yapımı süren deprem konutlarına ilişkin, "Bizler sadece konut üretmiyoruz. Bizler yeni yaşam alanları üretiyoruz. Dolayısıyla burada eğitimden sağlığa, bütün imkanlarıyla, çocuklarıyla birlikte aslında şehirlerimizi yeniden ihya ediyoruz." dedi.

Karaaslan, Adıyaman'da belediye başkanları ile istişare toplantısına katıldı.

Daha sonra Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren devletin sahada olduğunu söyledi.

Depremde yaşanan acıları yüreklerinde sürekli taşıyacaklarını aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Hızla şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için verdiğimiz bir gayret var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii hükümetimiz, bakanlıklarımız, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız sahada çok hummalı bir çalışma yürütüyorlar. İşte bugün onun somut örneğindeyiz. Şu anda biz Adıyaman'dayız. İçinde bulunduğumuz adada devam eden 614 konutun neredeyse büyük oranda bitmiş olduğunu görmek...Burada hakikaten hemen yan taraftaki geçici barınma alanında olan vatandaşlarımızın çok kısa bir süre, peyderpey zaman içerisinde hızla devam eden bu süreçte konutlarına yerleşecek olmaları, sıcacık yuvalarına yerleşecek olmalarını bilmek, görmek hakikaten bizler için çok önemli. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, şehirdeki bu işi takip eden milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanımıza, teşkilatlarımıza ve bütün emeği geçenlere, bütün kurum ve kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Bulundukları alanda 614 konutun inşasının devam ettiğini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu adada 614 konut var. Ama genelinde 3 bini geçen bir konut sayısı, Karadağ ve Dündere mevkisinde de 16 bin konut var. Bunlar hızla yükselmeye devam ediyor ama şunu hep söylüyorum. Bizler sadece konut üretmiyoruz. Bizler yeni yaşam alanları üretiyoruz. Dolayısıyla burada eğitimden sağlığa, bütün imkanlarıyla, çocuklarıyla birlikte aslında şehirlerimizi yeniden ihya ediyoruz. Bu çok önemli bir süreç. Tabii bir yıl içinde tamamlanacak konutlarımız var. Onun arkasından gelecek olanlar var, bu bir süreç. Ama bu süreci el birliğiyle ve gerçekten büyük bir samimiyetle, büyük bir gayret yürütmeye devam ediyoruz. İnşallah zaman içerisinde sıklıkla Adıyaman'a her geldiğimizde bu büyük değişim, dönüşümü görüyoruz."

Karaaslan daha sonra SAMKON Konteyner Kent'i ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler de yer aldı.