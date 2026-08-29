AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye'ye ulaşmayı kardeşliğimiz için, birlik beraberliğimiz için büyük bir zaruret olarak görüyoruz." dedi.

Büyükgümüş, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalle ve Köy Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mahallelerdeki teşkilat çalışmalarının ivmesinin artırılması için bu yılı "Mahalle Teşkilatları Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam ve mevki için değil, millete, memlekete ve dünya mazlumlarına hizmet etmek için siyaset yaptığını belirten Büyükgümüş, "Bizim gönlümüzde hizmet aşkı, mücadele aşkı vardır. Siyasetin de pusulasını biz burada görürüz." dedi.

Ak Parti'nin gücünü mahalle teşkilatlarından aldığını vurgulayan Büyükgümüş, "Bugün yasaklarla mücadele etmiş ve başarmış, vesayeti ortadan kaldırmış, tüm dünyaya adaletin, hakkaniyetin, insanlığın sesi olmuş bir Ak Parti, bir Türkiye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan varsa bunun en büyük gücü mahalle teşkilatlarımızdır." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, dünyanın büyük değişimler geçirdiği, insanlığın büyük sınamalarla karşılaştığı bir zaman diliminde olunduğunu dile getirdi.

Yarınların büyük ve güçlü Türkiye'si için çalıştıklarını vurgulayan Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bu istikamette ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

"Türk ve Kürt'ün kardeşliğinin arasına hiç kimse girememiştir"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de vurgu yapan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun PKK terör örgütünün hendek, çukur eylemlerine rağmen Allah'a şükürler olsun Türk ve Kürt'ün kardeşliğinin arasına hiç kimse girememiştir. Emperyalizmin oyunlarına rağmen, bizi bölmeye, parçalamaya çalışan türlü girişimlere rağmen Allah'a şükürler olsun ki bu birliktelik, bu kardeşlik sürmüştür ve güçlenerek devam etmektedir. Malazgirt'te Sultan Alparslan bundan 1000 yıl önce hangi ufukla, vizyonla, gayretle, emekle o ovada ordusuyla bir araya gelmişse bugün de bizler AK Parti teşkilatları olarak o ruh ve heyecanın bugünkü temsilcileri olarak çalışıyoruz. İlk başardığımız en önemli hususlardan biri bu memleketin birliği, beraberliği, kardeşliği, AK Parti'mizin çalışmalarıyla, emeğiyle, Cumhur İttifakı'mızla perçinlenmiştir, güçlenmiştir. İktidara geldiğimizde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 80'lere kadar çıkarttık. Terör olaylarının en yoğun olduğu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz onların inlerine gireceğiz' demişti ya Allah'a şükürler olsun terör örgütünün inlerinin hepsine girildi ve terörün beli, Mehmetçiğimizin cesaretiyle, fedakarlığıyla ve milli savunma sanayimizin gücüyle büküldü."

"Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir"

Büyükgümüş, PKK'nın terör devleti kurma hedefinin hüsranla sonuçlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK artık varlığını sürdüremeyeceğini, varlığını tasfiye edeceğini tüm dünyaya ilan etti. Şimdi TBMM'de oluşturduğumuz komisyonla, ilgili istihbarat ve güvenlik birimlerimiz burada silah bırakmaları safahatını, burada örgütün tasfiyesine dönük çalışmaları sahada günbegün takip ediyorlar. Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir ama milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesidir. TBMM çatısı altında da tüm siyasi partilerden milletvekillerimiz anbean istihbarat ve savunma birimlerimizin çalışmalarını takip ediyorlar. Yasada ifade edilen tüm düzenlemelerin gerçekleşmesi için kritik eşik terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak varlığını tüm şube ve uzantılarıyla birlikte tasfiye etmesidir. Suriye'de YPG kendi varlığını tasfiye ettiğini açıkladı. Buradaki gelişmeleri anbean, günbegün dikkatle ve TBMM'nin denetimiyle takip ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar varlıklarını tasfiye ederler, ya bu işi söz verdikleri gibi kendi varlıklarını sona erdirerek yok ederler. Bizim terörle mücadelemiz bitmemiştir, ara da verilmemiştir. Kimden nereye gelirse gelsin, bölgemizde emperyal birtakım planların aparatları şeklinde hareket eden, huzuru, kardeşliği, ülkemizde ve bölgemizde bozmaya dönük adımlar atan tüm terör örgütleriyle mücadelemiz Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edecektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmayı kardeşliğimiz için, birlik beraberliğimiz için büyük bir zaruret olarak görüyoruz."

Bölgede hain ve terör devletine dönüşmüş İsrail gerçeğinin olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, ülkenin birliğini ve beraberliğini parçalamaya dönük, bölgede savaştan, çatışmadan beslenen bu anlayışa karşı da tüm mazlumların, insanlığın yönünü Ankara'ya çevirdiği yepyeni bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de krizlerin büyüdüğü bir bölgede Türkiye'nin güvenli bir liman olarak herkesin gıpta ile baktığı bir ülke olduğunu söyledi.

Bunun yılların emeği, gayreti ve uykusuz gecelerle olduğunu belirten Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye dair hedefleri ve sevdasıyla çok fazla çalıştığını dile getirdi.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile partililer katıldı.

Kaynak: AA