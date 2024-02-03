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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını eleştirdi

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı eleştirerek, Karşıyaka'da icraat yapmadığını ve kaynakları çarçur ettiğini söyledi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili, "Karşıyaka'da tek bir kalem icraat yapmadığını, ilçenin ekonomisini ve kaynaklarını ne kadar çarçur ettiğini de iyi biliyoruz." dedi.

İnan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda düzenlenen vefa yemeğinde, AK Parti'de görev yapmış yöneticiler ve üyelerle bir araya geldi.

Kemalpaşa'nın geçen 5 yıl içinde çok zaman kaybettiğini söyleyen İnan, CHP'li yönetim nedeniyle ilçenin 25 yıl geri götürüldüğünü, belediyecilik hizmetleri konusunda vatandaşların mağdur edildiğini belirtti.

İnan, 31 Mart'ta seçimi kazanıp Kemalpaşa'nın hizmet açığını kapatmak istediklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız size çok güveniyor. Cumhurbaşkanı'mızla ne zaman İzmir'i konuşsak bana Kemalpaşa diyor. Cumhurbaşkanı'mızın bu güzel ilçeye olan sevgisini inanıyorum ki Kemalpaşalılar da karşılıksız bırakmayacak. 56 gün boyunca tüm önceliğimizi belediye başkan adayımıza vererek, birlikte omuz omuza geçirmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın kentin tüm sorunlarını bildiğini ifade eden İnan, hem İzmir hem de Kemalpaşa'da seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

CHP'nin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığını hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Açıkladıkları ismin Karşıyaka'da tek bir kalem icraat yapmadığını, ilçenin ekonomisini ve kaynaklarını ne kadar çarçur ettiğini de iyi biliyoruz. Karşıyaka'daki işçilere ve emekçilere, maaşını dahi ödeyemeyen bir belediyecilik anlayışını yönettiğini de biliyoruz. İzmirli hemşehrilerimiz, Cemil Tugay'ı Karşıyaka'da geçirdiği başarısız dönemden iyi bilir. Zaten büyükşehir belediye başkan adaylığı CHP'de böyle başarıyla ölçülen bir şekilde olmuyor. Kongrelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i destekledi diye bugün büyükşehir adayı. Bir vefayı ödeyecekleri bir tablo oldu. Ama İzmir, kendi parti içerisindeki hesaplarını taşıyacak bir şehir asla değil."

İnan, İzmir'de ve Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın 2023'te olduğu gibi seçimlerden zaferle çıkacağını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı olarak Kemalpaşa Belediyesini kazanmak istediklerini, bunun için çok çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar da Cumhur İttifakı olarak Kemalpaşa'da seçimi kazanmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, ilçede birçok önemli projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Toplantının ardından İnan, Saygılı ve Atar, Kemalpaşa'da esnaf ziyareti yaparak, seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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