AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin, kentte coşkuyla karşılandı

Ak Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Fatma Şahin, kentte coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Fatma Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda vatandaş ile partilinin pankart ve sloganlarla karşıladığı Şahin, kendisi için hazırlanan platforma çıkarak halkı selamladı.

Kendisine verilen güvercinleri öperek gökyüzüne bırakan Şahin, uzun süre söylenen şarkılara eşlik etti.

Şahin, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin ülkede ve yerelde başarılı çalışmalar yaptığını ve hizmet eri olmak için geldiklerini söyledi.

Çok çalışacaklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Asrın felaketiyle karşılaştık ama 'soğuk ve ayaz' demeden asrın dayanışmasını gösterdik, 'Yıkılmadık ve ayaktayız' dedik. Hep birlikte iyileştik. Gaziantep için daha gidilecek çok yolumuz var. Bu kent için aşkımız var, sevdamız var. Bu şehre bir anne gözüyle bakıyoruz ve 2 milyon bize emanet. 'Eğitim, bilim, tarım, turizm ve sanayi şehri Gaziantep' dedik ve her zaman bu yolda ilerledik."

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve çok sayıda partili katıldı.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililere hitap etti.