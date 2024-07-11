Üye Girişi
Haberler

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer Görevi Devretti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer, görevini Engin Vural'a devretti. Sezer, görev süresi boyunca 3 seçim atlattıklarını belirtirken, Vural ise Odunpazarı'nın hak ettiği hizmeti alamadığını ve bu konuda çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer, yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürdüğü görevini teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla Engin Vural'a devretti.

Toplantıda söz alan Ümit Sezer, ilçe başkanlığı döneminde yerel ve genel olmak üzere 3 seçim atlattıklarını belirtti.

Sezer, en büyük desteği teşkilat üyelerinden aldığını dile getirerek, "Birlikte çok güzel işler başardık. Ben Engin kardeşimi yakından tanırım. Bir dönem Odunpazarı ilçe yönetiminde birlikte görev aldık. Kendisi dürüst, ahlaklı, çalışkan bir insandır. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Her zaman desteklerimle, bilgimle, tecrübemle Engin Başkan'ıma destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Sezer'den görevi devralan Engin Vural ise, Odunpazarı'nı çok sevdiğini ve Eskişehir'in özel bir kent olduğunu anlattı.

Odunpazarı'nın yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığından dolayı içinin buruk kaldığını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler inşallah bu uğurda elimizden geleni yapıp Odunpazarı'nı ve Odunpazarı'nda yaşayan bütün insanlarımızın hizmet hakkını savunacağız. Bütün mazlumların, masumların da hakkını savunacağız. Kimin nerede sıkıntısı varsa elimizden geldikçe çözmeye çalışacağız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki böylesi güzel bir günde, böylesi güzel insanlarla buluşmak benim için en büyük şeref ve onurdur."

Toplantıya teşkilat üyelerinin yanı sıra Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Eskişehir Teşkilat Başkanı Atakan Tetik, ve İl Sekreteri Sevda Şenoturan katıldı.

Etkinlik, Ümit Sezer'in yeni İlçe Başkanı Engin Vural'a çiçek taktimi akabinde makamın devredilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Politika

Ümit Sezer Odunpazarı Eskişehir AK Parti Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti? Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu!
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title