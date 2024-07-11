AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer Görevi Devretti

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer, yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürdüğü görevini teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla Engin Vural'a devretti.

Toplantıda söz alan Ümit Sezer, ilçe başkanlığı döneminde yerel ve genel olmak üzere 3 seçim atlattıklarını belirtti.

Sezer, en büyük desteği teşkilat üyelerinden aldığını dile getirerek, "Birlikte çok güzel işler başardık. Ben Engin kardeşimi yakından tanırım. Bir dönem Odunpazarı ilçe yönetiminde birlikte görev aldık. Kendisi dürüst, ahlaklı, çalışkan bir insandır. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Her zaman desteklerimle, bilgimle, tecrübemle Engin Başkan'ıma destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Sezer'den görevi devralan Engin Vural ise, Odunpazarı'nı çok sevdiğini ve Eskişehir'in özel bir kent olduğunu anlattı.

Odunpazarı'nın yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığından dolayı içinin buruk kaldığını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler inşallah bu uğurda elimizden geleni yapıp Odunpazarı'nı ve Odunpazarı'nda yaşayan bütün insanlarımızın hizmet hakkını savunacağız. Bütün mazlumların, masumların da hakkını savunacağız. Kimin nerede sıkıntısı varsa elimizden geldikçe çözmeye çalışacağız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki böylesi güzel bir günde, böylesi güzel insanlarla buluşmak benim için en büyük şeref ve onurdur."

Toplantıya teşkilat üyelerinin yanı sıra Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Eskişehir Teşkilat Başkanı Atakan Tetik, ve İl Sekreteri Sevda Şenoturan katıldı.

Etkinlik, Ümit Sezer'in yeni İlçe Başkanı Engin Vural'a çiçek taktimi akabinde makamın devredilmesiyle son buldu.