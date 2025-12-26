Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı yılı değerlendirip, vizyonlarını anlattı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, 2025 yılı icraatlarını değerlendirdi ve 2026 yılının planlamasını açıkladı. Toplantıda, il başkanı Gürhan Albayrak tarafından sunum yapıldı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlene toplantıda 2025 yılında yapılan icraatlar ve gelecek yılın planlamasının sunumu gerçekleştirildi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı yeni yıla sayılı günler kala geriye dönük kapsamlı bir değerlendirme yapmak ve 2026 yılı vizyonlarını anlatmak üzere 2025 yılının son 26'sında bir otelin konferans salonunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti MKYK üyeleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşmaların ardından kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, slaytlar eşliğinde yapılan hizmetleri ve çalışmalar hakkında verileri aktardı. Sunumun ardından 2026 yılında yapılacaklar ve vizyon AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak tarafından aktarıldı. Öte yandan 2026 yılına özel tasarlanan logo salonda tanıtıldı. Gazetecilerden alınan soru ve görüşlerle toplantı sonlanmış oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
