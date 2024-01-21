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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Seyitgazi'de Coşkulu Karşılama

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde davul ve zurnanın eşlik ettiği coşkulu bir kutlamayla karşılandı. Hatipoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve hizmet vaatlerini dile getirdi.

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile ziyaret ettiği Seyitgazi ilçesinde davul ve zurnanın eşlik ettiği coşkulu bir kutlamayla karşılandı.

Ak Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde kentin dört bir yanındaki ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede dün başladığı ilçe ziyaretlerinde Alpu, Mihalıççık ve Beylikova'yı ziyaret eden Hatipoğlu, bugünün ilk ziyaretini Seyitgazi ilçesine gerçekleştirdi. Seyitgazi Kapalı Spor Salonu'ndaki programa katılmak için alana gelen Nebi Hatipoğlu, Seyitgazililerin davul ve zurnalı kutlamasıyla karşılandı. Alkışlar eşliğinde karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

"Nasıl hizmet edilir herkese göstereceğiz"

Kapalı spor salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkarak, Seyitgazililere seslendi. Hatipoğlu konuşmasında, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası ve ilelebet ayakta durması için kuruldu. Bizler, sizin desteğinizle hem bu ittifakı ileri taşıyacağız hem de vatandaşa nasıl hizmet edilir herkese göstereceğiz. Karşımızda tam tersimiz istikamette devam eden, hizmet vermeyen bir anlayış var. Seyitgazi'nin hala imar sorunu var. Biz, Cumhur İttifakı olarak, tüm sorunları çözeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, partili ilçe başkanları ile kadın kolları başkanları, MHP Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nebi Hatipoğlu Erden'e başarılar dileyerek, "İnşallah seni başkan olarak göreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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