AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat Tekman ilçesinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, bayram öncesi Tekman ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fevzi Polat, İl Başkan Yardımcısı Servet Tutkun, ve İlçe Koordinatörü Mahmut Bayır ile birlikte Tekman ilçesine gelen Milletvekili Fırat, bölgenin tüm sorunlarına ve beklentilerine çözüm üretme noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat vatandaşlarla bir araya geldi

ERZURUM - AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, bayram öncesi Tekman ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fevzi Polat, İl Başkan Yardımcısı Servet Tutkun, ve İlçe Koordinatörü Mahmut Bayır ile birlikte Tekman ilçesine gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, burada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Ak Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Kadın Kolları Başkanı Gamze Sarıkaya, Gençlik Kolları Başkanı Yekta Bingöl ile Tekman AK Parti teşkilatı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Fırat, bölgenin tüm sorunlarına ve beklentilerine çözüm üretme noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirterek, "Biz halkımıza hizmet için varız. Seçim döneminde dile getirdiğimiz konular üzerinde de aynı hassasiyetle duracağız. Özellikle köylerimize bu manada önem vermeye devam edeceğiz. Böylece köylerden şehirlere olan göçü durdurmaya katkıda bulunuruz." dedi.