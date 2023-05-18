AK Parti Erzurum'da seçim sürecinde en çok konuşulan adaylar seçilemedi

14 Mayıs Milletvekilliği genel seçimlerinden AK Parti Erzurum Milletvekili Aday listelerinde 5. ve 6. sırada bulan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, seçim sürecinde en çok konuşulan isimler oldular.

Vatandaşlarla olan bire bir ilişkileri ve diyalogları ile sosyal, ulusal ve yerel medyada sıkça adlarından bahsedilen adaylar milletvekili seçilememesine rağmen performansları ile dikkatleri çektiler. Yağışlı havalarda seçim otobüsleri ile vatandaşları alışveriş poşetlerini alarak taşıyan Muhammet Gökberk Kocaaliler ve evlere çat kapı ziyaretlerinde bulunup sıcak tebessümleri ile konuşulan Ayşe Deniz Çelik'in milletvekilliğine seçilememesi AK Partili seçmenler ve teşkilatlar tarafından üzüntü ile karşılandı. Kimi zaman esnaf ziyareti kimi zaman ev ziyaretlerinde de yoğun çaba harcadıkları gözlenen her iki AK Parti adayı için vatandaşlar, "Teşkilatın içinden gelen her daim seçim çalışmalarında göz önünde gördüğümüz Ayşe Hanım ve Gökberk Beyi de vekil olarak görmek isterdik. İçten ve samimi gayretleri ile tam bir milletin vekili olabilecek değerde olan adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ERZURUM