AK Parti Erzincan teşkilatı danışma meclisinde birlik beraberlik mesajı verdi

AK Parti Erzincan teşkilatı danışma meclisinde birlik beraberlik mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın katılımıyla yapıldı. Toplantıda birlik beraberlik mesajları öne çıkarken Şireci, omuz omuza çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmaları ve birlik beraberlik mesajları öne çıktı.
Şireci, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.