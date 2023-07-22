AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Bakanlara Ziyarette Bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, göreve yeni başlayan bakanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Erzincan'da yürütülen ve hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ziyaretleri çerçevesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin olarak konuşan Erzincan Milletvekili Karaman: "AK Parti olarak dün olduğu gibi bugünde milletimizin, Erzincan'ımızın adına çalışmaya devam ediyoruz. Biz lafla gemi yürümediğini bilecek kadar tecrübeli bir siyasi partiyiz. Milletimizde bunu biliyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarı bizlere AK Parti'ye emanet ediyor. Emanet diyorum çünkü biz birileri gibi makamları sahiplenmiyoruz. Milletimizin takdiri başarıyı ve başarısızlığı zaten ortaya çıkarıyor. Milletimiz takdir etti göreve yeniden geldik. Halkımızın bize yüklediği bu sorumluğu en iyi şekilde taşımaya gayret gösteriyoruz.

Türkiye için Erzincan'ımız için elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz işlerimizle projelerimizle konuşuyoruz. Yeni kabinede görev alan bir birinden değerli liyakat sahibi bakanlarımızı ziyaret ettim. Devam eden ve başlama aşamasında olan Erzincan'a katma değer sağlayacak projelerin akıbeti hakkında bilgi alışverişinde bulundum. Erzincan'ın taleplerini, hedeflerini, projelerin ilimiz için olan önemlerinden bahsettim.

Değerli Erzincanlı hemşerilerim, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu toprakların yetiştirdiği bizim evladımız son Başbakan AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın Erzincan'a olan sevdasıyla, desteğiyle, bu dönem AK Parti Erzincan teşkilatı olarak daha çok azim ve gayretle çalışacağız.

Bu dönem ki görev zamanımızda çok güzel, başarılı projelere imza atacağız. Erzincan için yeni bir vizyon ve kalkınma hamlesiyle istihdam, eğitim, ulaşım, sağlık, spor, tarım ve hayvancılık alanlarında Türkiye Yüzyılına yakışır bir Erzincan'ı ortaya çıkaracağız. Milletimizin bize olan inancı, sevgisinden aldığımız güçle, memleketimize en güzelini en iyisini kazandırmaya gayret ediyoruz. Kıymetli bakanlarımıza misafirperverlikleri, ilgi alakaları ve destek sözleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türkiye için, Erzincan'ımız için çalışmaya devam edeceğiz diyor tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN