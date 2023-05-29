AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Seçim Sonrası Teşekkür Açıklaması Yaptı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından açıklama yaparak demokrasi şölenine katılan Elazığlılara teşekkür etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir zafer kazandığını belirterek, verilen güçlü destekten ötürü tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Güçlü ve büyük Türkiye idealinin gerçeğe dönüşmesi için en önemli badirelerden birinin 28 Mayıs'ta atlatıldığını belirten Açıkkapı, "Elazığ'ımızda ve ülke genelinde 2. tur seçimleri hamd olsun sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Demokratik halkını kullanarak sandığa giden tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 28 Mayıs zafer günü kalbi Türkiye sevdasıyla atanların, duasını bizden eksik etmeyen gönüllerin, davası uğruna gece gündüz demeden çalışan neferlerin ve 85 milyon insanımızla aziz milletimizin günüdür. Bugün, Türkiye yüzyılı kapılarının sonuna kadar açıldığını müjdeleyen zaferin günüdür"dedi.

Açıkkapı, "Türkiye yüzyılı, net bir zaferle, büyük bir heyecan ve gönüllere sığmayan bir coşkuyla başladı. Bizler önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Seçimlerde iradesini sandıklara yansıtan barış, huzur, güvenin, milli ruh ve milli duruşun adresi Elazığ'a, içinde yaşayan aziz hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu duygularla 2. tur seçimlerinde ilk günden itibaren sahada cumhurbaşkanımıza omuz vererek AK davamıza katkı sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza, belde ve belediye başkanlarımıza, ilçe ve belde başkanlarımıza, Cumhur İttifakımızın paydaşlarına, sandık ve bina sorumlularımıza, gönüllü müşahitlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

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