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AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Engelliler Günü'nde kahvaltı programı düzenledi

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AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi. Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Ak Parti Edremit İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi.

Güre'de bulunan OnHann'da düzenlenen kahvaltıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Hoş bir ortamda geçen programda konuşan Canbey, "Önemli olan kafalarımızdaki engeli kaldırmaktır. Onlar hepimize birer emanet olan cennet ehli kimselerdir. AK Parti engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli maddi ve manevi katkının yanında hayat içinde ayrı olmadıklarını hissettirmiştir"dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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