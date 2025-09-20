AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz: "Süreç dayanışma ve kardeşlik temelinde ilerliyor"

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, yeni sürecin dayanışma ve kardeşlik temelinde ilerlediğini söyledi.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mehmet Sait Yaz, "Halk Buluşmaları" kapsamında Bulanık Alparslan Otağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe yatırımları, toplumsal huzur ve Türkiye'nin geleceği gündeme geldi. Programın açılış konuşmasını AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz yaptı. Korkmaz, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinerek, ilçeye yapılan yatırımları anlattı. Korkmaz, "Partimize oy verilip verilmediğine bakılmaksızın bütün köylerimize hizmet götürüldü. Stabilize yollar, içme suyu, parke taşı çalışmalarıyla eksiklikler giderildi. Adaletli bir yönetimin göstergesi olarak herkes eşit hizmet aldı. Bulanık yolunun yapımına başlandı, öğretmenevi ihalesinin tamamlandı ve gençlik merkezi ve spor alanları için 18 milyon liralık yatırım yapıldı" dedi.

"Eğitim, sağlık ve enerji yatırımları"

İlçeye kazandırılacak 100 yataklı öğretmenevi, kız öğrenci yurdu, yeni sağlık yatırımları ve enerji altyapısının güçlendirilmesi toplantıda öne çıkan konular oldu. Korkmaz, "Yaklaşık 140 milyonluk enerji yatırımıyla Bulanık, daha kesintisiz ve güçlü enerji altyapısına kavuşacak" diyerek, sağlık ocağının diş sağlığı merkezine dönüştürüleceğini ve yeni İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının hizmete gireceğini söyledi.

"Mazisini bilmeyen istikbalini inşa edemez"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise konuşmasında Türkiye'nin yakın tarihine değinerek, 1918'den günümüze yaşanan siyasi ve toplumsal süreçleri hatırlattı. Yaz, "Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır meydanında 'Kürtler vardır ve bu sorunu ben çözeceğim' diyerek büyük bir adım attı. Olağanüstü hal kaldırıldı, dil üzerindeki yasaklar sona erdi. TRT Kürdi açıldı, özgürlükler genişletildi" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz bir bölge için mücadele sürüyor"

Terörle mücadeleye de değinen Yaz, çözüm sürecinin kardeşlik, dayanışma ve demokrasi temelinde ilerlediğini belirterek, "PKK'nın istibdadı da önceki zulümler gibi sona erdi. Artık hedefimiz terörsüz bir Türkiye değil, terörsüz bir bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda devrim niteliğinde hizmetlerin yapıldı" dedi.

"Zorluklar bizi birleştirdi"

Son yıllarda yaşanan Suriyeli göçü, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem gibi büyük krizlere değinen Yaz, Türkiye'nin bu süreçleri büyük bir dayanışma ruhuyla atlattığını ifade edere, "Bizim yer altı zenginliklerimiz Körfez ülkeleri gibi değil ama milletimiz zorluklardan güçlenerek çıkıyor. Zorluklar milletimizi daha da birleştirdi. Eksiklerimizin farkındayız, bunları gidermek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha iyi günlere gidiyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlardan sorular ve talepler"

Konuşmaların ardından vatandaşlar yeni sürece ilişkin sorularını yöneltti, ilçenin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Milletvekili Yaz, yöneltilen soruları yanıtladı, sorun ve sıkıntılarla ilgili talepleri not aldı. Yaz, bu taleplerin çözümü için il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti. - MUŞ