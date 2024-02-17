AK Parti Dış İlişkiler Toplantısında Akıllı Güç Politikası Konuşuldu

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Akıllı güç politikasıyla sadece bölgesinde değil, dünyanın en ücra köşesinde bile sorumluluk üstlenen ve dünya siyasetini şekillendiren bir anlayışa gelmiş olmamız, bizim izlediğimiz siyasetin ne denli başarılı olduğunu göstermesi anlamında son derece kıymetlidir." dedi.

Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda konuşan Sırakaya, kamu diplomasisinin sadece Dışişleri Bakanlığı kanalıyla değil, partinin Dış İlişkiler Başkanlığı eliyle de şekillendirildiğini söyledi.

Dünyanın artık daha sert bir güçten daha yumuşak bir gücün kullanıldığı sürece doğru evrildiğini ifade eden Sırakaya, "Türkiye bugün her iki gücün etkin bir şekilde kullanıldığı akıllı güç anlayışını benimsemiş durumdadır. Akıllı güç politikasıyla sadece bölgesinde değil, dünyanın en ücra köşesinde bile sorumluluk üstlenen ve dünya siyasetini şekillendiren bir anlayışa gelmiş olmamız, bizim izlediğimiz siyasetin ne denli başarılı olduğunu göstermesi anlamında son derece kıymetlidir." diye konuştu.

Son dönemde özellikle Batı'da artan İslam düşmanlığının çok net olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Sırakaya, bunun İslamofobi kavramıyla anlatılamayacağını, doğru kelimenin İslam düşmanlığı olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yurt dışındaki vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceğini anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığıyla, ırkçılıkla her yerde mücadele ederek, şanlı tarihimizi yalanlarla karalamak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de cevap vermek için görevimizin başındayız. Salgın döneminde 100 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü sağlayarak, Ukrayna savaşında 18 binden fazla insanımızı tahliye ederek, Gazze'de bugün soykırım derecesine varmış olan saldırılarda insanların tedavisi için Türkiye'ye gelmelerini sağlayarak görevimizin başındayız. Ukrayna'daki barış için tek başımıza kalsak da savaşın ortasında önayak olduğumuz İstanbul Tahıl Anlaşması ile küresel gıda krizini çözmek ve önlemek noktasında göstermiş olduğumuz anlayışla görevimizin başındayız."

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ise teşkilatlarının 30'dan fazla ülkede, 55 bölgede yurt dışı Türk toplumunun toplumsal her alandaki mevcudiyetini ve bekasını göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.