AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Marmara Bölge Toplantısı, Bursa'da yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep birlikte gözlemlemekteyiz." dedi.

Sırakaya, Bursa'da bir otelde düzenlenen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Balkanlar'dan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye, Uygur Türklerinden, Ahıska Türklerine, soydaşına, din kardeşine sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Ayrım yapmaksızın tüm terör örgütleriyle başarılı ve kararlı şekilde mücadele veren tek ülkenin yine Türkiye olduğunu belirten Sırakaya, şöyle devam etti:

"Bunca yıl tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere ve hizmete imza atmamış olanların aksine asırlık hedeflere yöneliyor, buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Kimlik siyasetini değil, birlik siyasetini benimsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, 'öteki' siyaseti yerine kucaklıyor ve en önemlisi nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyor, milletimize büyük bir sevgiyle ve aşkla yaklaşıyoruz. AK Parti değiştikçe, yenilendikçe güçlenen bir dava hareketidir. AK Parti değişim ve yenilenmeyi ruhunda barındırdığı gibi daima genç ve dinamik kalan bir partidir. Kurulduğumuz günden bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanı seçimi olmak üzere 17 seçime girip bunların tamamında zafer elde eden AK Parti'mizin bu başarılarının en büyük sırlarından biri sürekli olarak kendini yenilemeyi bilmiş olmasıdır."

"AK Parti tarihten geleceğe yürüyen kutlu bir yürüyüşün adıdır"

Sırakaya, sadece ülke sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında yaşayanları kucaklayan bir anlayışla iç ve dış politikayı zamanın ve davanın ruhuna uygun bir şekilde revize ederek, eski kalıplara bağlı kalmadan sürekli kendilerini yenilediklerini anlattı.

Sadece Dışişleri Bakanlığı eliyle değil, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak da etkin bir kamu diplomasisi yürütmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Sırakaya, "Bu minvalde algı ile olgu arasında ince ama büyük bir farkı gözeterek sadece ülkemiz sınırları içinde değil, başta Avrupa olmak üzere siyaset sahnesinde olan tüm siyasi partilerle ilişkilerimizi geliştirmek, Türkiye'mizin dış politikasını tüm demokratik platformlarda anlatmak, yurt dışında yaşayan ve sayıları bugün 7,5 milyona ulaşan vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Sırakaya, terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi kararlı şekilde devam ettirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz dünyasında her devlet kendi etki sahasında veyahut kendi etki sahası dahilinde kamu diplomasisini kullanmaktadır. Dünyada artık gücün bir anlamda yer değiştirdiğini, gücün doğasının değiştiğini, sert güçten yumuşak güce doğru bir yönelim olduğunu da gözlemlemekteyiz. AK Parti olarak kararlılıkla attığımız yerli ve milli adımlar sonrasında her iki güç unsurunun bir arada bir şekilde dengeli bir ortamda kullanılması için 'akıllı güç' kavramıyla dış politikamızı da sürdürmekteyiz. Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep birlikte gözlemlemekteyiz."

Nefret suçlarına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğine değinen Sırakaya, "Dün olduğu gibi bugün de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında duruyor. Onların tıpkı Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi bu ülkemizin asli birer unsuru olduğunu kabul ediyor ve kırmızı çizgimiz olduğunu da net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, AK Parti'nin dünyanın vicdanı olmuş bir siyasi parti olduğunu belirterek, "AK Parti mazlumun duası, zalimin karşısında bir davanın adıdır. AK Parti tarihten geleceğe yürüyen kutlu bir yürüyüşün adıdır. AK Parti insanlık tarihinde vicdani değerlerin karşılık bulduğu kadim bir kökten ve gelenekten gelmektedir. İnsanlık tarihi içinde vicdanlara seslenmeyen hiçbir siyasi hareket kalıcı olamaz. AK Parti her şeyden önce insanlığı kuşatan kadim bir geleneğin yansımasıdır. Biz bu köklü gelenekten geliyor ve siz kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızla daha güzel daha adil bir geleceğe giriyoruz." diye konuştu.

"Dış politikada en marka liderlerden birine sahibiz"

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de kadim şehir Bursa'da böyle bir toplantıyı gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Dış politikanın meşakkatli bir süreç olduğunu anlatan Bölük, şunları kaydetti:

"Bu sürecin devletler dışında da birçok farklı aktörü var. İşte biz en önemli örneğini yaşıyoruz. Dış politikada en marka liderlerden birine sahibiz. Uluslararası örgütler ki bu dönemde aslında yaşadığımız kalbimizi, vicdanımızı derinden yaralayan süreçte belki de başarısızlıklarına en çok tanık olduğumuz aktörler uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, medya ve en nihayetinde siyasi partiler bu sürecin günümüz paydaşlarından bir kısmı. Biz de bugün burada bu aktörlerden birinin genel merkez ve il temsilcileri olarak onurlu dış politika anlayışımızın önemli başlıklarını konuşacak ve bence anlamlı bir beyin fırtınası yapacağız. Çok şükür ki AK Parti olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde alnımız ak, sandığımız başarılarla dolu."

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımcılara hitap ettiği program, basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Edirne, Bilecik ve Çanakkale'den gelen partililer katıldı.