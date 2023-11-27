AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Temayül Yoklamasını Tamamladıklarını Açıkladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, temayül yoklamasının birlik beraberlik ve kardeşlik içinde tamamlandığını belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen temayül yoklamasında 49 aday adayı oy kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Temayül yoklamasını birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatınca, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı çevrim içi gerçekleştirilen temayül yoklaması AK Parti Denizli Teşkilatınca, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da katıldığı temayül yoklamasında 49 aday adayı Ak Parti Teşkilatı tarafından dijital ortamda oylandı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Başkanlığında gerçekleşen Belediye Başkanı Aday Adayları temayül yoklamasını birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Organizasyonda emeği geçen başta il yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yoğun katılım gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm aday adaylarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Durmak yok yola devam" dedi. - DENİZLİ