AK Parti Denizli Gençlik Kolları'ndan Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

AK Parti Denizli Gençlik Kolları, Gazze'de saldırılar nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve hayatlarını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla "Boş Sıralar" etkinliği gerçekleştirdi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi avlusundaki etkinlikte alana boş okul sıraları yerleştirildi, üzerlerine oyuncak, kalem ve defter bırakıldı.

Gazzeli çocukların fotoğraflarının bulunduğu bir sergi oluşturuldu, programa gelen vatandaşlar Gazzeli çocuklar için sıra üzerine bırakılan defterlere düşüncelerini yazdı.

AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni öğretim yılında milyonlarca öğrencinin sıralarına oturduğunu, Gazze'de ise binlerce çocuğun okullarından ve hayallerinden uzak bırakıldığını söyledi.

Çelik, Gazze'de boş kalan sıraların çocukların yarım kalan umutlarını, kesintiye uğrayan geleceklerini ve saldırıların yüreklerde açtığı derin yaraları temsil ettiğini ifade etti.