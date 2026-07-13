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AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Muratdede sakinlerini evlerinde ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, Muratdede sakinlerini evlerinde ziyaret etti
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, Muratdede Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Subaşıoğlu, 'Siyasetimizin özü milletimizle iç içe olmaktır' dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, Muratdede Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaptı. Başkan Subaşıoğlu, "Bizim siyasetimizin özü, her zaman milletimizle iç içe, gönül gönüle olmaktır" dedi.

AK Parti teşkilatları, Denizli'de saha çalışmalarına ve gönül köprüleri kurmaya hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Bakmallı, Muratdede Mahallesi'nde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin hanelerine misafir oldu.

"Siyasetimizin özü, milletimizle bir arada olmaktır"

Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde, mahalle sakinleriyle hasbihal edildi. Vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Günü, Muratdede Mahallemizdeki kıymetli hemşerilerimizin ev ziyaretleriyle tamamladık. Bizim siyasetimizin özü, her zaman milletimizle iç içe, gönül gönüle olmaktır. Bizleri hanelerinde büyük bir sevgi ve güler yüzle ağırlayan tüm mahalle sakinlerimize, samimi misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman bir arada, hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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