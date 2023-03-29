Hem belediye başkanlığından hem de AK Parti'den istifa eden Rasim Arı, İYİ Parti saflarına geçti

AK Parti'den belediye başkanı seçilip kısa süre sonra istifa eden eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Arı, "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AK Parti'den de ocak ayında istifa eden Rasim Arı, seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti saflarına geçti. Arı'ya rozetini parti grubunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizzat taktı.

"YOLSUZLUK" VURGUSU YAPTI

Rozetimi taktıktan sonra parti grubuna hitap eden Rasim Arı, "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ocak 2021'de düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamış, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. Arı'nın yolsuzluklara karşı mücadele ettiği için istifasının istendiği iddiaları gündeme gelmişti.