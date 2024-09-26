Üye Girişi
Haberler

AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne Çöp Tepkisi

AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne Çöp Tepkisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, belediyenin çöp toplama araçlarını Bilecik'e göndermesine tepki gösterdi ve bunun yerel halka karşı bir sorumluluk ihlali olduğunu vurguladı.

Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediyesinin çöp toplama araçlarını Bilecik'e göndermesine tepki gösterdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin önce kendi sorumlu olduğu mahallelerdeki görevini yapması gerektiğinin altını çizdi.

Son dönemde Odunpazarı sakinlerinin sıklıkla dile getirdiği çöp birikme sorunlarının ve CHP'li Odunpazarı Belediyesinin yetersiz hizmet anlayışının bir kez daha gündemde olduğunu ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın haklı tepkileri ortadayken, belediyenin çöp toplama araçlarını Eskişehir'den kilometrelerce uzakta bulunan Bilecik'e gönderme kararı önceliklerinin ne kadar yanlış olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, sadece bir yönetim zafiyeti değil, Odunpazarı halkına karşı açık bir sorumluluk ihlalidir. Belediyenin asli görevi, kendi ilçesindeki temel hizmetleri aksatmadan yürütmek iken, araçların başka illere yönlendirilmesi, Odunpazarı sakinlerinin yaşam kalitesini düşüren tutumdur. Odunpazarı'nın birçok mahallesinde çekilen bu fotoğraflar, sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanlar evlerinin önündeki çöp yığınları ile baş başa bırakılmış. Biz, AK Parti olarak, bu ihmalkarlığın peşini bırakmayacağız. Eskişehir'deki her bir vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşama hakkını savunmaya devam edeceğiz. Odunpazarı halkının en temel ihtiyacı karşılanmazken çöp arabaları Bilecik'e çöp toplamaya gönderilemez. Belediye Başkanı üzerine ismini yazınca çöp toplama aracının kendisinin olduğu zannına kapılmasın. O araçlar Odunpazarı halkınındır ve Odunpazarı halkına hizmet etmelidir."

Kaynak: AA / Deniz Açık - Politika

Odunpazarı Belediyesi Yerel Haberler Odunpazarı AK Parti Politika Bilecik Çevre Yaşam

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu
Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });