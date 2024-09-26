AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne Çöp Tepkisi

Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı Belediyesinin çöp toplama araçlarını Bilecik'e göndermesine tepki gösterdi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin önce kendi sorumlu olduğu mahallelerdeki görevini yapması gerektiğinin altını çizdi.

Son dönemde Odunpazarı sakinlerinin sıklıkla dile getirdiği çöp birikme sorunlarının ve CHP'li Odunpazarı Belediyesinin yetersiz hizmet anlayışının bir kez daha gündemde olduğunu ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın haklı tepkileri ortadayken, belediyenin çöp toplama araçlarını Eskişehir'den kilometrelerce uzakta bulunan Bilecik'e gönderme kararı önceliklerinin ne kadar yanlış olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, sadece bir yönetim zafiyeti değil, Odunpazarı halkına karşı açık bir sorumluluk ihlalidir. Belediyenin asli görevi, kendi ilçesindeki temel hizmetleri aksatmadan yürütmek iken, araçların başka illere yönlendirilmesi, Odunpazarı sakinlerinin yaşam kalitesini düşüren tutumdur. Odunpazarı'nın birçok mahallesinde çekilen bu fotoğraflar, sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanlar evlerinin önündeki çöp yığınları ile baş başa bırakılmış. Biz, AK Parti olarak, bu ihmalkarlığın peşini bırakmayacağız. Eskişehir'deki her bir vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşama hakkını savunmaya devam edeceğiz. Odunpazarı halkının en temel ihtiyacı karşılanmazken çöp arabaları Bilecik'e çöp toplamaya gönderilemez. Belediye Başkanı üzerine ismini yazınca çöp toplama aracının kendisinin olduğu zannına kapılmasın. O araçlar Odunpazarı halkınındır ve Odunpazarı halkına hizmet etmelidir."